Pedro Reis Espetáculo “Divã da Carmela” em cartaz neste fim de semana no Teatro Sesc 504 Sul

Nos dias 22 e 23 de junho, às 19h, o Teatro Sesc 504 Sul será palco do espetáculo “Divã da Carmela” , que promete trazer uma dose extra de tempero ao público de Brasília. A peça tem classificação indicativa de 12 anos e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla .

A política de ingressos do espetáculo é inovadora e inclusiva. Moradores da periferia do Distrito Federal terão gratuidade, enquanto o ingresso para residentes do Plano Piloto , Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste e Noroeste custará R$40. As regras detalhadas e possíveis excepcionalidades podem ser conferidas na página do evento no Sympla.

“Divã da Carmela” é protagonizado por Carmela, personagem criada pelo jornalista-artista Diego Ponce de Leon, recentemente eleita cidadã honorária de Brasília em 2023. Carmela é uma figura conhecida do público, com um programa de rádio próprio e um quadro no SBT Brasília. Ela também é lembrada por suas ações sociais, como apoio a pessoas em situação de rua, intervenções em escolas públicas e distribuição de cestas básicas.

O espetáculo sucede o sucesso “Vai Carmela”, que lotou espaços do SESC e SESI em temporadas passadas. A nova peça promete novidades que cativarão tanto os fãs de longa data quanto os novos espectadores.

A personagem é reconhecida por sua afinidade com a periferia, o que se reflete em sua política de incentivo ao teatro, facilitando o acesso a equipamentos culturais para moradores das áreas mais distantes de Brasília. O espetáculo “Divã da Carmela” conta com o apoio do Sesc – DF.

Serviço:

Divã da Carmela

Dias: 22 e 23 de junho, às 19h

Onde: Teatro Sesc 504 Sul

Ingressos: pelo Sympla

Classificação: 12 anos

