DF: empresas se unem para promover noite em prol das vítimas do RS

A partir de uma ideia que vai auxiliar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul , no próximo dia 21 de junho, Brasília vai receber o evento Respiro, uma iniciativa que visa promover o autocuidado e a solidariedade durante uma única noite.

Com atividades realizadas a partir das 18h30, que incluem fitness e bem-estar, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar as vítimas gaúchas que tentam reconstruir a vida no Sul do Brasil.

A parceria entre empresas do mundo fitness e a Retiros com Propósito promete reunir mais de mil pessoas em busca de saúde e propósito.

“A LIVE! comprou a ideia de corpo e alma, primeiramente por ser um evento 100% beneficente, o que motivou a confirmação de toda a equipe de marketing”, destacou Débora Flores, do SlimFit Brasil.

O evento contará com aulas, momentos de yoga e meditação, além de palestras inspiradoras e um show de encerramento com o cantor Lucas Mamede.

Fundador da Retiros com Propósito, Rafa Verçosa destacou que o evento é um convite para uma pausa na rotina agitada. “Queremos revigorar o corpo, acalmar a mente e nutrir a alma dos participantes”, afirmou.

O ingresso individual para o evento custa R$ 189,90 e toda a renda será revertida em doações para o Instituto Senna, que está atuando de forma efetiva no auxílio às vítimas no Rio Grande do Sul.

Os participantes ainda ganharão um kit da marca LIVE! ao se inscreverem, e as entregas dos kits serão feitas nas lojas da marca em Brasília.

Serviço :

RESPIRO – Fitness, bem-estar, Yoga, Talk e Música

Arena BRB Mané Garrincha

Dia 21 de junho 2024, das 18h30 às 23h

Ingresso Individual: R$ 189,90 pela Bilheteria Digital

Siga: @slimfitbrasil / @retiroscomproposito / @liveoficial / @live.brasilia

