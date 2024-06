Redação GPS Deputado retoma emenda para proibir triplicar altura de prédios no Setor Hoteleiro

O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) decidiu, na noite de terça-feira (18), retomar a Emenda Modificativa nº 35, com o objetivo de proibir o aumento de 16 prédios nos Setores Hoteleiros Norte e Sul de Brasília. A ideia do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub) prevê triplicar a altura dos hotéis de três andares para um total de 12 pavimentos.

A decisão ocorreu após a revelação de e-mails enviados por empresários dos hotéis de três andares da região, pedindo audiência para derrubar a emenda. As informações são do Metrópoles .

Segundo Manzoni relatou à reportagem do jornal, a mudança de posição foi motivada por pressões e convencimentos de deputados tanto da base do governo quanto da oposição.

“Na medida que em que sai uma matéria dessa, vou reinserir a emenda número 35 que eu havia cancelado e cada deputado vota conforme achar que deve”, disse.

O deputado ainda ressaltou que apoia a retomada da emenda e espera que cada parlamentar vote de acordo com sua convicção. O governista enfatizou que é a favor da manutenção dos parâmetros atuais de altura dos hotéis na região central de Brasília, conforme proposto na emenda.

Após as revelações da reportagem sobre o e-mail de empresários dos hotéis, o deputado Chico Vigilante (PT) pediu uma investigação sobre o caso.

O petista ressaltou a gravidade da denúncia e defendeu que o Ministério Público e a Polícia Civil devem apurar as possíveis irregularidades nas negociações dos prédios da região.

