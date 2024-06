Caio Barbieri CPI dos Jogos do Senado aprova oitiva de Lucas Paquetá

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado Federal aprovou, na terça-feira (18), o requerimento de convite ao jogador brasileiro Lucas Paquetá. O atleta foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por suposto envolvimento em manipulação de resultados para beneficiar apostadores.

O pedido é de autoria do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que é vice-presidente da comissão. O presidente do colegiado, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), também apresentou um requerimento apoiando a convocação do atleta.

Paquetá foi acusado de receber cartões amarelos de forma forçada em quatro partidas da Premier League, em caso que vinha sendo investigado desde agosto de 2023 e culminou na denúncia no final de maio.

O jogador negou as acusações na época, cooperando com as investigações e demonstrando surpresa e descontentamento com a situação.

Além da convocação de Paquetá, a CPI aprovou a quebra de sigilo do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, apontado como responsável por mandar um áudio sobre a manipulação de resultados em uma partida da terceira divisão do Campeonato Carioca.

Também foram aprovados convites a William Pereira Rogatto, suspeito de manipulação de jogos no Distrito Federal, e Rodrigo Alves, presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas.

Ao todo, 13 requerimentos foram aprovados na ocasião, demonstrando o empenho da comissão em investigar toda e qualquer irregularidade que possa comprometer a integridade do esporte e das competições esportivas.

