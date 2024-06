Marcella Oliveira Com sunset party no Morro da Urca, no RJ, Dove lança nova linha premium para cabelos

Rio de Janeiro, quatro horas da tarde. O dia bonito de Sol já anunciava um sunset daqueles de tirar o fôlego. A convite da Dove , o GPS|Brasília desembarcou na Cidade Maravilhosa para uma experiência especial. O Morro da Urca foi o local escolhido para a marca apresentar sua nova linha premium para cabelos, a Bond Intense Repair.

A atriz Giovanna Lancellotti, embaixadora da linha, surpreendeu ao aparecer com cabelos ruivos a convite da marca. “Claro que qualquer química no cabelo vai danificar. Mas a questão não é deixar de fazer com medo do dano, é fazer tratando o dano. E eu sou prática, gosto de poucos e certos produtos que consigo fazer em casa, além dos cuidados no salão” , contou a atriz, que prepara para lançar seu novo trabalho, o filme Missão Porto Seguro, da Amazon Prime. “É a primeira vez que faço um filme de ação policial, estou ansiosa” , revelou.

Os convidados puderam conhecer um pouco mais sobre a nova linha com o talk da coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Dove, Evelyn Aguiar. Por meio de uma apresentação lúdica, mostrou como os produtos agem no cabelo. “A Dove traz uma tendência internacional para o Brasil a preço acessível, uma tecnologia avançada. É uma reparação que vai na ligação da proteína do fio e pode reparar danos acumulados” , conta.

Com a tecnologia patenteada Bio-Protein Care e Peptídeo Complex em sua composição, ela promove a reparação da fibra capilar a nível molecular. Além do shampoo, condicionador, máscara de tratamento e creme leave-in, uma das novidades da linha Bond Intense Repair é um óleo de tratamento com sérum bifásico. “Ele age nos fios, no controle do frizz. Ele une água e óleo nutritivo, e pode ser usado com o cabelo seco ou úmido. Isso sem falar no aroma” , brinca Evelyn.

A modelo Letticia Munniz foi a mestre de cerimônias e o local escolhido não foi à toa. “Falamos em bonde da marca, e a linha chama Bond Intense Repair. Por isso a escolha do bondinho” , explicou a marca. A noite contou ainda com pocket show de Agnes Nunes.

Confira os cliques do evento!

Dove -2259 BRUNORYFER_1185 BRUNORYFER_1157 BRUNORYFER_0902 BRUNORYFER_0857 BRUNORYFER_0780 BRUNORYFER_0590 BRUNORYFER_0435 BRUNORYFER_0090 BRUNORYFER_0072 BRUNORYFER_0045 BRUNORYFER_0036 BRUNORYFER_0021 BRUNORYFER_0004 @BRUNORYFER_0384

The post Com sunset party no Morro da Urca, no RJ, Dove lança nova linha premium para cabelos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .