Redação GPS Com shows de Aretuza Lovi e Romero Ferro, CCBB realiza Fest Drag

O CCBB Brasília será palco, nos dias 27 a 30 de junho, para a terceira edição do Fest Drag 2024, um dos principais festivais de cultura LGBTQIA+ do Brasil.

Nesta edição, o festival conta com um elenco musical ainda mais robusto: Romero Ferro, Leyllah Diva, Medro e a DJ Naomi Leakes são as atrações do sábado (29).

Já no domingo (30), o palco Leona Luna recebe Kira Spirandelli, Aretuza Lovi, Getúlio Abelha e a DJ Cassandra Monster. Na sexta (28), sobem ao palco do teatro do CCBB, com muito bom humor, as drag queens Silvetty Montilla, DaCota Monteiro e Victor Baliane.

O Cine Queer Madame Satã apresenta os curtas-metragens ‘Cão Maior’, de Filipe Alves, e ‘Para Carlos’, de Carlos Cipriano, seguidos de debates.

Confira a programação completa:

27 de junho (quinta)

14 às 18h – Pavilhão de Vidro

Oficina demonstrativa de perucaria, com Malona

Classificação indicativa: 16 anos

40 vagas

Retirada de ingressos no dia 26 de junho, a partir das 12h na bilheteria do CCBB

15h às 17h – Cine CCBB

Cine Queer Madame Satã

exibição dos curtas “Cão Maior” e “Para Carlos” + debate

Classificação indicativa: 16 anos

28 de junho (sexta)

14h às 18h – Pavilhão de vidro – Oficina de arte drag com André Gagliardo, Nágila Goldstar e Victor Baliane. Classificação indicativa: 16 anos

Retirada de ingressos no dia 27 de junho, a partir das 12h na bilheteria do CCBB

15h às 17h – Cine CCBB – Cine Queer Madame Satã – “Onde Está Mymye Mastroiagnne?” e “Se Eu Tô Aqui é Por Mistério” + debate. Classificação indicativa: 16 anos

20h às 21h30 – Teatro do CCBB

Comédia Drag com Silvetty Montilla, Dacota Monteiro e abertura com Victor Baliane. Classificação indicativa: 16 anos

29 de junho (sábado)

Palco Leona Luna (jardim do CCBB)

14h – DJ Naomi Leakes

15 às 17h – Mostra Competitiva Vera Verão

17h – DJ Ayobambi

18 às 21h – Shows com Medro, Leyllah Diva e Romero Ferro

Classificação livre

30 de junho (domingo)

Palco Leona Luna (jardim do CCBB)

14h – Afrodite Starlight

15 às 16h30 – Performance em cena com BsB Trans Masc , DesiRée Beck Don Valentim, Casa de Laffond, Supremmas, Gabrielly Ganash, Frimes e Afrobapho

17h – DJ Cassandra Monster

18h às 21h0 – Shows com Kira Spirandelli, Aretuza Lovi e Getúlio Abelha

Classificação livre

