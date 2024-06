Redação GPS CLDF aprova a reativação dos Conselhos de Juventude

O projeto que propõe a reativação do Conselho de Juventude do Distrito Federal e a criação dos Conselhos Regionais de Juventude, foi aprovado na sessão deliberativa desta terça-feira (18) pela Câmara Legislativa ( CLDF ).

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), a iniciativa tem como objetivo dar voz aos jovens e permitir que contribuam ativamente com as decisões que impactam suas vidas.

“A reativação do Conselho de Juventude do Distrito Federal e a criação dos Conselhos Regionais de Juventude representam uma resposta estratégica e eficaz a uma série de problemas e desafios enfrentados pelos jovens em nossa sociedade”, destacou o Executivo ao enviar o projeto à Casa Legislativa.

Além disso, o PL nº 890/2024 foi aprovado com a inclusão de emendas, entre elas a presença de um representante da Câmara Legislativa no Conselho da Juventude, que terá papel consultivo, propositivo e de monitoramento das políticas públicas de juventude no Distrito Federal.

A apreciação do projeto de lei – aprovado em dois turnos e redação final – foi acompanhada pelo secretário da Família e Juventude do DF, Rodrigo Delmasso , ex-deputado distrital.

A matéria agora segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB) e, caso seja aprovada, entrará em vigor como lei na capital federal.

