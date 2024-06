Redação GPS Camila Utsch lança novo livro sobre sucesso empreendedor

A autora Camila Utsch anuncia a chegada de seu mais novo livro, ‘Crie seu Sim: Vá Além de Seus Limites e Desbloqueie o Sucesso em Você Mesmo’. O lançamento ocorrerá no dia 20 de junho, das 19h às 21h30, na Livraria da Travessa, no Shopping Casa Park.

Camila contribui para a obra com o capítulo “Rompendo as Limitações – Construindo os Alicerces para o Sucesso Empreendedor”, onde narra sua trajetória e experiências no mundo dos negócios. A autora foi convidada pela prestigiada editora Provérbios, de São Paulo, para compartilhar sua história ao lado de 17 outros empresários. O prefácio do livro é escrito por Geraldo Rufino.

Natural de Brasília, Camila começou sua carreira profissional aos 16 anos. Aos 17, foi admitida na Universidade de Brasília (UnB) e, aos 21, ingressou na multinacional Philip Morris, após antecipar seu diploma em 2015. Em 2019, decidiu explorar novos horizontes e iniciou sua própria consultoria de gerenciamento.

A principal motivação de Camila para escrever seu capítulo foi inspirar outros a crescerem tanto pessoal quanto profissionalmente.

“Todo sucesso vem de um árduo bastidor que muitas vezes nossos amigos, familiares e colegas de trabalho nem sempre acompanham. Contei alguns dos meus principais desafios que muitas pessoas sequer imaginam que já enfrentei e como o planejamento estratégico pessoal me ajudou a enxergar oportunidade em cada problema enfrentado. Espero que o livro inspire muitas pessoas a realizarem seus sonhos e vencerem seus monstros internos do medo”, relata a autora.

GPS Brasília - Portal de Notícias do DF