Brasília é considerada a 4º cidade mais empreendedora do País

A capital federal acaba de conquistar o quarto lugar no ranking das cidades mais empreendedoras do Brasil, conforme divulgado pelo Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023. Este ranking serve como uma ferramenta de avaliação para gestores públicos e organizações de apoio interessadas em impulsionar a economia. Brasília registrou o maior avanço entre as cidades, subindo 65 posições em relação ao ano anterior.

Para a presidente do Lide Mulher Brasília, Janine Brito, da Pinheiro Ferragens, esse reconhecimento enche de orgulho os empreendedores da cidade e inspira futuros empresários brasilienses, que enxergarão que a cidade é um celeiro de oportunidades para quem deseja empreender.

“É um sinal de que a nossa cidade pulsa sangue empreendedor, o que é extremamente positivo para as mudanças que esperamos ver em nosso País. A posição nesse ranking, que melhora a cada ano, é uma prova disso ”, afirma a empresária.

Destaques de Brasília

No quesito ‘Infraestrutura’, Brasília se destacou, ficando na terceira posição do ranking. Os principais fatores que contribuíram para essa classificação incluem a conectividade rodoviária, o número de decolagens aéreas e as boas condições urbanas, como a velocidade da internet, na qual Brasília está em quarto lugar.

A cidade também alcançou a terceira posição no item ‘Mercado’, principalmente devido ao seu elevado PIB per capita, que é o maior do Brasil, indicando uma alta produção por habitante.

No aspecto ‘Cultura Empreendedora’, Brasília obteve um desempenho excelente, ocupando a quarta posição no ranking. Apesar de ser uma das capitais mais novas do Brasil, a cidade possui altos índices de consultas sobre empreendedorismo, demonstrando o forte engajamento da população em atividades empresariais.

De acordo com a Enap, os estudos para o ICE 2024 estão em estágio avançado e em breve estarão disponíveis para consulta pública.

