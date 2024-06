Beatriz Lima Leal Alessandro Michele está transformando Valentino em Gucci?

Na manhã dessa segunda-feira (17), o mundo da moda foi surpreendido com a apresentação da primeira coleção de Alessandro Michele como o novo diretor criativo da Valentino, dividindo opiniões nas mídias sociais. Enquanto alguns torcem o nariz e tecem comentários negativos, outros aplaudem as criações. Os 171 looks da coleção de resort 2025 deixaram muitos questionando – ele está transformando a Valentino em Gucci?

Apesar do consenso de que Pierpaolo Piccioli é um designer incrível e fez da Valentino uma das marcas mais desejadas do mundo, seu minimalismo contrasta fortemente com o maximalismo que caracteriza Alessandro Michele. Se lembrarmos de seu tempo na Gucci, tudo girava em torno do exagero, da grande quantidade de camadas, da mistura de estampas e texturas.

Embora estejamos acostumados com a Valentino de Pierpaolo Piccioli, é hora de revisitar a Valentino de Valentino Garavani. Quando o estilista homônimo estava à frente da própria marca, os designs não eram tão minimalistas – havia flores, volume, cores e estampas.

Valentino - outono 1967 (foto: cortesia) Valentino - 1968 (foto: cortesia) Valentino - primavera 1968 (foto: cortesia) Valentino - 1971 (foto: cortesia) Valentino - primavera 1973 (foto: cortesia) Valentino - outono 1977 (foto: cortesia)

É claro que cada designer tem seu próprio estilo, adaptando-o à marca onde trabalha. Portanto, é injusto dizer que Alessandro Michele está transformando a Valentino em Gucci. É apenas uma mudança de assinatura – Alessandro nunca será Piccioli, e vice-versa. Essa é a graça de tudo.

Na coleção Resort 2025 apresentada nessa segunda-feira, o novo diretor criativo da Valentino se inspirou nas décadas de 70 e 80, “u m momento extraordinário para investigar, já que [Garavani] não cedeu ao hedonismo, ele se manteve longe dos ombros oversized “, disse ele à WWD.

Sobre os anos 70, ele comentou que “ foram os anos do hippie chic, e é assim que ele se vestia, com um cinto sobre o polo, explorando seu lado feminino ”.

Michele fez referência aos “ muitos babados, detalhes e looks complexos [que Garavani] desenhou, mesmo quando eram minimalistas .” Isso combina com a estética de Michele, resultando em uma coleção feminina com plissados, babados, bordados, tweed, lantejoulas e laços.

Então não, a Valentino não está se transformando em Gucci. A Valentino está se transformando na Valentino desenhada por Alessandro Michele.

