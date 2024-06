Redação GPS Thiago Soares, um dos melhores bailarinos do mundo, vem a Brasília

Nascido em São Gonçalo, o interesse de Thiago Soares pela arte surgiu aos nove anos, quando começou a frequentar a Escola de Circo. Já a dança, especificamente, entrou na vida de Thiago aos 15 anos, quando entrou para um grupo de Street Dance.

Em seguida, o fluminense começou a estudar no Centro de Dança do Rio, onde teve tanto destaque por suas habilidades e biotipo. Ele passou a integrar o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro aos 17 anos, conquistando sua primeira medalha no Concurso Internacional de Dança de Paris. Depois se tornou Primeiro Bailarino do Royal Ballet de Londres e Doutor honorário pelo King’s College de Londres.

Neste ano, além de ter sua história contada em um filme, Thiago virá a Brasília. O bailarino se apresentará em 22 de setembro, no Centro de Convenções Ulysses.

“Este é um espetáculo que brinca com a ironia de ser de fato um último ato, uma despedida. Dizem que o bailarino tem sua primeira morte quando deixa de dançar, então é uma brincadeira com a morte. Hoje apenas apago uma luz para acender tantas outras”, avalia Thiago.

Diferente de tudo já feito em sua carreira, ‘Último Ato’ é um espetáculo teatral no qual a linguagem utilizada é a dança. Inovando em cena, a apresentação tem forte interação com o público.

“Nesse espetáculo temos artistas brasileiros, com origem no samba, na dança urbana, até mesmo no parkour e frevo. É uma coletânea de informações de movimento que transcende o clássico, ainda sendo um espetáculo de ballet clássico”, completa o bailarino.

Serviço

Thiago Soares – O Último Ato

Dia: 22 de setembro

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: Aproximadamente 1h40

