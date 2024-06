Redação GPS Sand Series Brasília Classic é um dos principais torneios mundiais de Beach Tennis

Em sua quarta edição, o ITF Sand Series Brasília Classic foi realizado com sucesso, entre os dias 10 e 16 deste mês, na Arena BRB, na capital federal. Os números confirmam o evento como um dos mais icônicos torneios de Beach Tennis do mundo.

A começar pela estrutura. O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 foi realizado na Arena BRB, localizada ao lado do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, numa área de 12 mil metros quadrados. O espaço contou com oito quadras com arquibancadas cobertas, sendo a quadra central com 1.500 lugares, além de áreas de relacionamento, área reservada para atletas amadores, profissionais e imprensa.

O Boulevard Monumental com 800 metros quadrados cobertos abrigou uma praça de alimentação, estandes, ativações palcos, área de convivência, uma praia artificial com pedalinhos para o público.

O ITF Sand Series de Brasília é um dos quatro ITF Sand Series Classic do calendário mundial, considerados os Grand Slam do Beach Tennis. O título “Classic” foi dado aos eventos inaugurais do ITF Sand Series e Brasília foi a primeira cidade no mundo a receber um torneio desse porte a partir de 2021.

Ao todo 274 jogadores de 14 países – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, Japão, Letônia, Portugal, Porto Rico, Rússia, Estados Unidos e Venezuela –, divididos nas chaves masculina e feminina, disputaram 129 jogos durante os quatro dias de evento. O torneio ainda distribuiu uma premiação total de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking mundial da ITF.

Vitória Marchezini e Sophia Chow conquistaram o título feminino, enquanto o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto ficaram com o troféu masculino.

Paralelamente ao ITF Sand Series, o evento também contou com a disputa de um torneio ITF BT 50 (nos dias 10 e 11 de junho) e um ITF BT10 (no dia 16), além de um torneio amador dividido em várias categorias (13 a 16 de junho).

O ITF BT50 reuniu 126 atletas, em 62 jogos, e distribuiu uma premiação total de US$ 4.000 e 50 pontos no ranking mundial, enquanto o ITF BT10 contou com a participação de 60 jogadores, em 28 jogos, valendo 10 pontos para o ranking mundial.

Já o torneio amador contou 297 inscritos de 19 estados, mais o Distrito Federal, em 15 categorias.

Chance única para atletas do DF

Como realizadora do evento, a Federação Brasiliense de Tênis proporcionou aos atletas do DF, a chance única de disputarem um torneio do nível Sand Series, oferecendo wild cards (convites) para a chave principal do torneio. Ao todo, 25 atletas jogaram a chave principal.

O Beach Tennis vem crescendo ano a ano no DF. Atualmente, a FBT conta com 700 atletas filiados, quatro deles entre os 50 melhores juvenis do país e oito, entre os 400 melhores do mundo. Segundo estimativas da entidade, Brasília tem hoje cerca de 200 quadras, em 50 arenas, clubes e parques.

Quadra de honra:

ITF Sand Series Brasília Classic

Campeãs – Sophia Chow (BRA)/Vitoria Marchezini (BRA)

Vice-campeãs – Patricia Diaz (VEN)/Rafaella Miiller (BRA)

Campeões – Nicolas Gianotti (FRA)/Mattia Spoto (ITA)

Vice-campeões – André Baran (BRA)/Michele Cappelletti (ITA)

ITF BT50

Campeãs – Beatriz Valério (BRA)/Laura Amorim (BRA)

Vice-campeãs – Andrea do Valle (BRA)/Letícia Cunha (BRA)

Campeões – Edoardo Ponti (ITA)/Gerard Querol (ESP)

Vice-campeões – Pedro Mattos (BRA)/Vitor Mattos (BRA)

ITF BT10

Campeãs – Raiza Dantas (BRA)/Mari Cristina Caruccio (BRA)

Vice-campeãs – Anna Clara Merola (BRA)/Julia Vasconcelos (BRA)

Campeões – Ricardo Delgado (BRA)/Julio César Fernandes (BRA)

Vice-campeões – João Lucas Vasconcelos (BRA)/João Vieira

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 tem o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do GDF. O evento é apresentado pelo Banco BRB, com o patrocínio da Alto Giro, SESC Fecomércio e o apoio do Banco BRB, Meliá Brasil XXI, Porsche, Eurobike, Nox, Talk, Sol e Lessence. Realização da Federação Brasiliense de Tênis (FBT), com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Internacional de Tênis (ITF).

