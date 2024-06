Redação GPS Rei do Mate chega ao centro comercial do edifício PO 700

Franquia presente em 20 estados do Brasil, o Rei do Mate chegou ao centro comercial do edifício PO 700, um dos mais modernos projetos do DF, de autoria de Ruy Ohtake . À frente do negócio está Ana Silvia Veloso Pires, proprietária de outras nove operações da rede em Salvador (BA). Esta é sua primeira loja fora da Bahia.

Localizada no pilotis do prédio, a operação do Rei do Mate é aberta ao público em geral. Também vai levar mais comodidade e operações de qualidade para os condôminos do PO 700, como funcionários do Ministério da Saúde e das secretarias de Economia e Saúde do DF, entre outras.

Segundo o administrador do PO 700, Gilberto Azevedo, o Rei do Mate é a primeira de quatro operações que serão implantadas no local. Outras empresas, entre elas uma sorveteria, já estão em negociações para ocupar a área. O edifício foi construído pelas Organizações PaulOOctavio .

The post Rei do Mate chega ao centro comercial do edifício PO 700 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .