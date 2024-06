Redação GPS Prêmio que reconhece projetos socioambientais terá show gratuito de Chico César

Com apresentação exclusiva e gratuita do cantor Chico César , os vencedores da 12ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social serão revelados na próxima sexta-feira (21) em Brasília. O evento, que acontece a cada dois anos desde 2001, premia iniciativas que buscam resolver problemas socioambientais e promover o desenvolvimento sustentável.

Com um investimento total de até R$ 6 milhões, a premiação contempla 20 tecnologias sociais finalistas e investimentos em 10 projetos de reaplicação.

Segundo presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, a instituição tem um forte compromisso com a sustentabilidade e a transformação social.

“A Fundação Banco do Brasil é nosso coração social e, com o reconhecimento e o investimento para replicação das tecnologias sociais certificadas, queremos ampliar nossa capacidade transformadora em todas as regiões do país”, destaca.

Já Kleytton Morais, presidente da Fundação Banco do Brasil, ressalta a importância do prêmio como um dos eventos mais relevantes do terceiro setor.

“O Prêmio conecta pessoas e instituições que transformam a vida de diferentes grupos sociais, promovendo a inclusão e a igualdade”, afirma.

Neste ano, foram inscritas 1.012 iniciativas provenientes de todo o país, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As tecnologias sociais finalistas abrangem diversas áreas, desde energia sustentável até educação e inclusão social.

A cerimônia de premiação faz parte da Semana Nacional de Tecnologia Social 2024, que conta com palestras, debates e atividades culturais.

Serviço:

12º Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social – noite de premiação

Dia 21 de junho, a partir das 19h

Ulysses Centro de Convenções Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Brasília (DF)

Apresentação musical: Chico César – 21h30

Entrada Franca

