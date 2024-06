Agência Brasília Ponte Honestino Guimarães é reforçada com novos cabos de protensão

As obras de reforço na Ponte Honestino Guimarães estão em pleno andamento, sob a supervisão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) . Iniciadas em março, essas intervenções visam implementar novos cabos de protensão em paralelo aos já existentes, um esforço preventivo para garantir a longevidade e segurança da estrutura que já acumula 48 anos desde a inauguração.

A decisão de adicionar novos cabos foi tomada após constatação de uma perda de protensão natural ao longo da vida útil da ponte, fenômeno comum em construções desse tipo. A ação, que não resulta de rupturas ou falhas críticas, faz parte da manutenção regular da ponte.

A protensão utiliza o posicionamento de cabos de aço dentro da estrutura. Esses cabos são tracionados, dentro do limite elástico, por meio de macacos hidráulicos até atingir a força que foi determinada em projeto. Por fim, são travados em ancoragens. Quando são soltos, eles tendem a voltar para o seu estado relaxado. Desse modo, eles aplicam tensões internas na peça de concreto.

O trabalho de lançamento dos cabos de protensão começou após a finalização do reforço com mantas de fibra de carbono, realizado no início deste ano. As atividades não devem impactar o trânsito, pois são concentradas na parte interna da ponte. O monitoramento contínuo garante a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos usuários.

Uma equipe com mais de 30 funcionários está diretamente envolvida na operação. O contrato, no valor de R$ 17.939.100,56, inclui mão de obra especializada para garantir a qualidade e eficácia dos trabalhos.

Embora as obras atuais não interfiram no tráfego, há a expectativa de que, ao término do serviço, uma prova de carga seja realizada durante alguns momentos de um futuro fim de semana. De acordo com especialistas, esse teste é necessário para certificar os trabalhos segundo os novos padrões de carregamento dos órgãos responsáveis.

