João Palmo Livro Brevê chega à página 36, com 100 mil leitores mensais

LAPSO

A tia ali

quietinha no cantinho

balbucia.

Esquecidinha

ali sozinha

ali parada

alienada.

Ou quase nada, já,

a tia balbucia

e dá no mesmo

o seu dizer ou não.

O dela, tia,

e nem o nosso:

lapsos que somos,

­balbucios.

