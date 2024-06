Redação GPS Festa Origem une música eletrônica e natureza em Brasília

No último fim de semana de junho, o Paraíso Achado, em Brasília , recebe a festa de música eletrônica Origem. O evento é realizado em um ambiente exclusivo a 105 metros de altura, com uma vista panorâmica de 180 graus.

A atração da festa, marcada para o dia 29 de junho, às 21h, será a JetLag Music, da dupla Paulo Velloso e Thiago Mansur, que se destaca pelas participações em festivais Brasil afora.

O local com clima paradisíaco fica a 30 minutos do centro de Brasília é de fácil acesso. O evento promete ser um refúgio perfeito para aqueles que buscam uma experiência única, onde a música, a natureza e a magia do nascer do sol se encontram. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresse.com .

Serviço:

Festa Origem

Quando: 29 de junho (sábado), às 21h

Onde: O Paraíso Achado – Núcleo Rural Córrego Arrozal KM 01

Atrações: JetLag Music

Ingressos: R$ 250, no Ingresse

The post Festa Origem une música eletrônica e natureza em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .