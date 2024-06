Redação GPS Festa da Lili: Brasília receberá o festival LGBTQIA com três dias de duração

Uma das mais conhecidas do Brasil, a tradicional Festa da Lili voltará para o gramado da Arena BRB Mané Garrincha durante três dias do festival para a comunidade LGBTQIA+. O evento acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de agosto e promete atrair pessoas de todo o país para Brasília.

Com o tema Kairos – O tempo oportuno, o festival vai tentar representar uma faceta do conceito de tempo que vai além do simples tique-taque dos relógios, com destaque para o instante certo que precisa ser agarrado. A escolha reflete a essência do evento, que busca proporcionar momentos únicos e inesquecíveis para todos os presentes.

Ao chegar aos 19 anos de sucesso, a Festa da Lili promete surpreender os participantes com uma experiência inédita, contando com a presença de renomados DJs da cena LGBTQIA+ do Brasil e uma atração internacional.

“Este será o maior festival que já realizamos, digno de uma produção de nível internacional. Estamos empolgados em oferecer uma experiência única para a comunidade LGBTQIA+ de Brasília e de todo o país”, destaca Lili Santana.

Mais informações e os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento .

