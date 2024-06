Caio Barbieri Evento debate os impactos da Reforma Tributária no Brasil

A 2ª edição do Pensar Brasil 2024, que acontecerá no dia 18 de junho em Brasília, tem como foco principal debater os impactos da Reforma Tributária no país. Com a presença de grandes nomes de diversos setores produtivos, representantes de classes trabalhadoras e especialistas de diferentes áreas, o evento visa contribuir para a construção de um sistema tributário mais justo e eficiente.

De acordo com o presidente do Sindilegis, Alison Souza, a reforma tributária é um tema de extrema importância para toda a sociedade brasileira.

“Todos são impactados por uma reforma como essa, tanto o cidadão comum quanto o setor produtivo, indústria, comércio, o terceiro setor, o Estado e nós como entidades representativas de servidores públicos precisamos participar desse debate”, afirma.

O evento conta com a participação de entidades como Febrafite, Sindjus, Servir Brasil, Sindireceita, Fecomerciários, ANFFA Sindical, Conecta Assessoria Institucional Político-Parlamentar e Fecomércio-RJ.

Serão realizados quatro painéis temáticos ao longo do dia, abordando questões como Tributação e o Desenvolvimento Regional, Nacional e Internacional, Aspectos Sociais e Federativos da Reforma Tributária do Consumo, A Neutralidade como Elemento Central do IBS / CBS e O Uso de Tecnologia e Inovação para Simplificar as Obrigações do Contribuinte de IBS / CBS.

Com a presença de figuras renomadas, como Rodrigo Spada, Fernando Mombelli, Alex Sandro Kuhn, Débora Freire, Reginaldo Lopes, Rodrigo Frota, Manoel Nazareno, Melina Rocha e Eurico Marcos Diniz, o evento promete ser uma excelente oportunidade para discutir os principais desafios e oportunidades relacionados à reforma tributária.

Rodrigo Spada, presidente da Febrafite, acredita que a reforma tributária trará mais transparência às questões fiscais.

“A reforma tributária vai trazer cidadania. As pessoas vão saber quanto pagam, o que pagam e para onde vai o dinheiro”, destaca.

