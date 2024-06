Fernanda Moura Disneyland Paris: tudo o que você precisa saber para visitar o parque

A contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris teve início e os viajantes já começaram a preparar a programação para o tempo que passarem na Cidade Luz, afinal, nem só as competições farão parte dos roteiros.

Apesar de o Walt Disney World, em Orlando, ser o parque mais falado do mundo, a unidade de Paris, com mais d e três décadas de vida, recebe mais de 15 milhões de turistas por ano e é um dos principais locais turísticos da Europa.

Na França, o complexo é dividido em dois parques: a Disneyland, que representa o Magic Kingdom de Orlando, e o Walt Disney Studios, versão do Hollywood Studios. Além deles, há a Disney Village, espaço composto por lojas e restaurantes.

Pensando em todos os apaixonados pelo universo Disney, além daqueles que já estão de passagem comprada, o GPS preparou um guia com algumas informações fundamentais sobre os parques parisienses. Olha só:

Como chegar até a Disneyland Paris

Localizado a cerca de 32 km do centro da capital, a melhor maneira de chegar ao complexo é com o Magical Shuttle, esquema similar ao americano, que sai da frente do terminal dos dois aeroportos da cidade e segue direto aos parques ou ao hotel. A passagem custa € 48.

Para aqueles que já estão hospedados em Paris, é possível pegar também o Disneyland Paris Express, ônibus que têm saídas de pontos como Torre Eiffel, Opera Garnier ou Châtelet.

Vale ressaltar que é possível também chegar até lá de Uber, táxi ou carros privativos.

Ingressos

Já que não há bilheteria no local, as entradas são vendidas virtualmente, por meio do site, que oferece algumas opções para a compra. A primeira maneira te permite escolher entre um ou os dois parques em um dia, sem precisar selecionar a data exata da visita, podendo usufruir do ingresso até um ano após sua compra.

Nesse caso, os valores seguem uma faixa de USD 119, com direito a um parque, ou USD 149, com direito aos dois no mesmo dia.

A segunda opção exige que você agende a sua visita, com a possibilidade de cancelar até três dias antes do marcado. Os preços variam de acordo com as datas escolhidas.

Hotéis localizados na região da Disney

A companhia tem sete hotéis temáticos na região. Na entrada do parque, o principal deles é o DisneyLand Hotel, uma opção cinco estrelas com ambientes inspirados nas histórias da empresa.

As outras opções de hospedagem também ficam a cerca de 20 minutos andando dos parques, mas há um transporte gratuito que faz o traslado dos hóspedes.

Melhor época para visitar a Disneyland Paris

Apesar de haver a possibilidade de chover na cidade durante o ano todo, de maio a setembro há boas chances de fazer sol e calor. Entre outubro e abril, e principalmente no inverno, pode fazer frio e nevar.

Como funciona o aplicativo

Disponível gratuitamente para Android e IOS, o app ‘Disneyland Paris’ é fundamental para quem visitará o complexo. Nele, há informações como horário de funcionamento, atrações abertas e fechadas, horários de desfiles, shows, mapas, além do acesso a lista de lojas e restaurantes.

Ainda, a plataforma mostra o tempo de fila de espera de brinquedos. Por meio dela, há também o ‘Disney Premier Acess’, que garante o acesso mais rápido aos brinquedos.

Saiba quais são as atrações exclusivas

Além dos brinquedos clássicos dos parques norte-americanos, há um leque de espetáculos e atrações exclusivas, como um ‘Les Mystères du Nautilus’, que simula um submarino antigo; um labirinto inspirado em ‘Alice no País das Maravilhas’; a montanha-russa ‘Crush’s Coaster’, baseada em Procurando Nemo, entre outros.

Para completar, a famosa ‘Space Mountain’ é bem mais veloz e radical do que a de Orlando.

Por outro lado, enquanto o castelo do Magic Kingdom representa o da Cinderela, o da Disneyland Paris é inspirado no da Bela Adormecida.

Tudo sobre o parque Disneyland Park

No local, os visitantes têm acesso a 41 atrações, com temáticas de contos clássicos da Disney e do Star Wars. As áreas do parque são chamadas de ‘Ilhas Mágicas’ e levam os mesmos nomes de algumas do americano, como Aventureland, Discoveryland, Fantasyland, Frontierland e Main Street USA.

Assim como o Magic Kingdom, o Disneyland Park tem o famoso desfile de personagens em carros alegóricos.

Tudo sobre o Walt Disney Studios Park

O parque é dedicado a atrações da Disney, Pixar e MARVEL. Lá, há brinquedos inspirados em ‘Toy Story’, ‘Carros’, ‘Procurando Nemo’ e ‘Vingadores’.

Entre os brinquedos que fazem sucesso no Studios Park está o dedicado ao filme ‘Ratatouille’ — o parque foi o primeiro a abrigar essa atração — e a ‘Torre do Terror’, que também é encontrada no Hollywood Studios, em Orlando.

Tudo sobre o Disney Village

O centro de entretenimento que se assemelha muito ao Disney Springs, da Flórida. O local tem restaurantes temáticos, bares, lojas, cinema e um balão gigante. Não é necessário ingresso para acessar o espaço.

No Disney Village, às sextas e sábados, há shows ao vivo e apresentações de DJs.

