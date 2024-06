Redação GPS Degustação exclusiva de 16 safras do vinho Antinori Tignanello é realizada em Brasília

Acompanhado por um menu em sete etapas, Brasília recebe uma degustação vertical única e exclusiva do vinho italiano Tignanello, da Marchesi Antinori . Serão degustadas 16 diferentes safras do mesmo vinho, considerado o primeiro supertoscano do mundo, nesta quarta-feira (19), às 19h30, na Wine’s Life, no Lago Sul.

As safras de 1987, 1999, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 contarão com um menu especial em sete tempos elaborado pela chef Nay Branquinho. O valor do investimento é R$ 4.900.

Localizada no Chianti Classico, na Toscana, nas colinas suaves entre os vales de Greve e Pesa, a Tenuta Tignanello provocou uma revolução nos anos 1970 quando foi apresentada ao mercado e inaugurou a categoria de supertoscanos.

Além das 16 safras do Antinori Tignanello, também estarão em degustação os vinhos Antinori Cervaro Della Sala 2018 e Antinori Muffato Della Sala 2016, acompanhando alguns dos pratos do cardápio.

Confira o menu completo:

1º tempo: Tarteletti di filo con crema di brie con confettura di albicocche e timo

Vinho: Franciacorta Tenuta Montenisa Marchese Antinori Rosé

2º tempo: Spiedino di gamberi, purea di platano e salsa di peperoni freschi

Vinho: Antinori Cervaro Della Sala 2018

3º tempo: Lomo stagionato nelle texture

Vinhos: Tignanello safras 1987, 1999, 2001, 2003

4º tempo: Saltinbocca alla romana

Vinhos: Tignanello safras 2006, 2007, 2008, 2010

5º tempo: Raviolone con crema di guanciale e tuorlo d’uovo al tartufo

Vinhos: Tignanello safras 2012, 2014, 2015, 2016

6º tempo: Costoletta d’agnello con carote e pistacchi

Vinhos: Tignanello safras 2017, 2018, 2019, 2020

7º tempo: Frutti rossi e pepe al cioccolato

Vinho: Antinori Muffato Della Sala 2016

Serviço:

Vertical Tignanello – 16 safras com menu em 7 tempos

Quando: Quarta-feira (19 de junho), às 19h30

Onde: Wine’s Life – SHIS QI 13 – Bl F, lj 4, Setor de Habitações Individuais Sul, Lago Sul

Quanto: R$ 4.900 (reservas pelo WhatsApp (61) 98642.9404)

