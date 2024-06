Redação GPS Cruzeiro oferece destinos da série Bridgerton a partir de R$ 8mil

Para os fãs de Bridgerton, a empresa Norwegian Cruise Line está oferecendo uma experiência única: um cruzeiro que visita os locais que inspiraram a série de sucesso da Netflix. Não só alguns cenários estão disponíveis para visitação, mas é possível planejar uma viagem completa para explorar os destinos que capturam a essência da Inglaterra regencial.

A companhia de cruzeiros de luxo criou um roteiro perfeito para os entusiastas do drama romântico. Em uma viagem de 12 dias a bordo do Norwegian Dawn, que parte de Estocolmo, na Suécia, no dia 15 de setembro, os passageiros passarão pelo Reino Unido antes de finalizar a viagem em Paris. Este cruzeiro oferece uma imersão completa na estética e nos locais que inspiraram Bridgerton.

O itinerário inclui uma visita de nove a 14 dias pelo norte da Europa, com paradas em Londres, onde os hóspedes poderão explorar Greenwich. Este local foi cenário de filmagens, como a casa fictícia da família Bridgerton, a residência de Lady Danbury em Somerset e o Royal Naval College, cenário das cenas de mercado.

Partindo de Londres, os hóspedes podem optar por um cruzeiro de 10 a 12 dias pelas Ilhas Britânicas. Este roteiro inclui visitas a portos em todo o Reino Unido, como Edimburgo (Escócia), Dublin (Irlanda) e Portland (Inglaterra). Em Portland, é possível visitar a cidade de Bath, que na série representa a residência da família Featherington.

Os preços para a viagem de 12 dias em setembro deste ano começam em R$ 8.462 para suítes internas e R$ 12.723 para suítes com varanda, por pessoa. Para quem busca uma experiência ainda mais luxuosa, as acomodações The Haven by Norwegian, um complexo exclusivo no navio Norwegian Prima, têm valores a partir de R$ 44 mil.

