Camila Formiga comemora aniversário com ação solidária

Nesse sábado (15), Camila Nogueira Formiga celebrou seu aniversário em um almoço na Fazenda Churrascada, em Brasília. A advogada aproveitou a oportunidade para fazer uma ação solidária: ao invés de presentes, Camila pediu doações para a Associação Amigos do Hospital de Base , instituição que funciona há 26 anos.

“ Resido em Brasília há oito anos, e sempre tive muita facilidade em fazer amigos, porque gosto muito de gente! Quando vi que a lista passou de 300 pessoas, resolvi fazer uma ação social para ajudar à associação, todos os amigos compraram a ideia e foram mais de 200 confirmados, todos com abadá “, contou Camila.

A aniversariante do dia 14 de junho diz que neste novo ciclo, espera renovar as esperanças, buscar cada dia mais ser uma pessoa melhor e mais grata.

A decoração repleta de girassóis e cactos ficou a cargo de Isabela Vieira, com tema de festa junina – “ sou nordestina e que preservo minhas origens “, afirmou Camila. Além disso, o evento contou com vários parceiros: Integra Saúde, Fazenda Churrascada, Cachaça Preciosa do Vale, Faculdade Brasília, Faculdade Sulamerica e Hugo Plutarco.

A Associação Amigos do Hospital de Base recebe todo tipo de doação, desde livros, até roupas e materiais de higiene, e faz a coleta das doações em diversos pontos em Brasília.

