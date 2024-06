Caio Barbieri Bia Kicis, Fraga e Prudente são os parlamentares mais atuantes do DF, diz ranking

Os deputados federais Bia Kicis e Alberto Fraga, ambos do Partido Liberal, foram os parlamentares mais bem avaliados pelo Ranking dos Políticos , divulgado recentemente.

Apesar do destaque, Kicis e Fraga alcançaram as 30ª e 33ª colocações entre os parlamentares mais atuantes da Câmara dos Deputados. O terceiro lugar, dos oito deputados, fica com Rafael Prudente (MDB).

Na avaliação geral, o Distrito Federal é a quinta unidade da Federação mais bem avaliada do Congresso, perdendo para Roraima (1º), Santa Catarina (2º), Tocantins (3º) e Paraíba (4º).

Veja o ranking do DF:

1º BIA KICIS Deputado Federal

PL – DF 8,47 2º ALBERTO FRAGA Deputado Federal

PL – DF 8,46 3º RAFAEL PRUDENTE Deputado Federal

MDB – DF 8,27 4º FRED LINHARES Deputado Federal

REPUBLICANOS – DF 8,25 5º GILVAN MAXIMO Deputado Federal

REPUBLICANOS – DF 7,81 6º JULIO CESAR RIBEIRO Deputado Federal

REPUBLICANOS – DF 7,20 7º PROF. REGINALDO VERAS Deputado Federal

PV – DF 5,78 8º ERIKA KOKAY Deputado Federal

PT – DF 5,39

