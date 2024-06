Emanuelly Fernandes Anahí fala sobre relação com ex-RBDs e acusações contra seu marido

A cantora Anahí, integrante do grupo mexicano RBD, fez revelações durante uma entrevista ao programa Hoy, do canal mexicano Las Estrellas. Em um trecho da conversa que irá ao ar nesta segunda-feira (17), Anahí negou que mantenha contato com os outros integrantes do grupo, causando alvoroço nas redes sociais.

No vídeo que viralizou, Anahí foi questionada sobre a possibilidade de um reencontro do RBD, após o sucesso da turnê “Soy Rebelde Tour”, em 2023. A cantora indicou um distanciamento em relação aos ex-colegas, contrastando com declarações recentes de Christopher Uckermann.

Uckermann havia dito à revista Vogue México que todos os membros do RBD, incluindo Anahí, Dulce María, Maite Perroni e Christian Chávez, continuam em contato sobre projetos futuros.

“Não temos tido muito contato ultimamente. Não me convidaram para as conversas, não faço ideia. Se quiserem fazer (um reencontro sem sua presença) está perfeito, eu sempre vou apoiá-los e desejar a eles o melhor. RBD é RBD e é muito maior do que nós mesmos”, afima a cantora. “Creio que, depois, com o coração mais tranquilo, tudo vai ficar bem. Passamos por muitas coisas nesses 20 anos e seguimos nos gostando”, finalizou a cantora.

Além das revelações sobre sua relação com os ex-companheiros de banda, Anahí abordou os boatos envolvendo seu marido, o ex-governador de Chiapas Manuel Velasco. A imprensa mexicana teria incluído Velasco nas investigações por uma suposta fraude relacionada ao montante arrecadado durante a turnê “Soy Rebelde Tour”, sob a gestão do ex-empresário Guillermo Rosas.

“Houve comentários muito inapropriados para mim e, obviamente, muito dolorosos. Não posso mentir, vocês me conhecem a vida inteira. Há comentários que ferem sua integridade, não são só uma fofoca e mancham seu nome. Vocês me viram crescer, me viram virar mãe. Imaginem como pode ser doloroso ver os comentários que me fizeram”, detalhou a artista.

Anahí expressou sua decepção com Rosas, a quem considerava um amigo próximo e que já trabalhou diretamente com ela, inclusive produzindo shows solos no Brasil. Ela manifestou apoio às investigações que estão sendo conduzidas pelo grupo, reafirmando a necessidade de esclarecimentos sobre os boatos de desvio de dinheiro.

Os outros integrantes

A questão da auditoria fiscal e das supostas irregularidades nas contas da turnê também foi abordada por outros membros do RBD. Em entrevistas, Christian Chávez mencionou a auditoria em andamento, afirmando que isso era necessário antes de decidir o futuro da banda. Durante sua passagem pelo Brasil, Chávez desmentiu rumores de brigas entre os integrantes, classificando-os como meras fofocas.

Maite Perroni, por sua vez, lamentou a situação conturbada que o grupo está enfrentando. “É muito difícil fazer estes tipos de apontamentos, penso que devemos respeitar mais e realmente não destruir algo tão bonito pelo que fomos em toda a vida”, desabafou Maite.

Já Dulce María confirmou a existência de erros na auditoria e a consequente pausa nos planos de continuar a “Soy Rebelde Tour”, reforçando a necessidade de resolver essas questões antes de seguir adiante. “Tínhamos muitos planos de continuar com a turnê e, neste momento, infelizmente, estamos em um momento difícil”, revelou.

