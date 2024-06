Redação GPS Ronda da Moda GPS: as novidades da semana no mundo fashion

Como já é de costume, o GPS traz todos os domingos o resumo das novidades do mundo da moda. Nesta semana, destacamos a inauguração da flagship da Calvin Klein em Paris, a nova coleção de alta moda de Martha Medeiros, os lançamentos da TIG, a colaboração da Carol Rossato e a UMA X com Yuval Robichek.

Fique por dentro dessas e de outras novidades do mundo da moda com a Ronda da Moda GPS, trazendo sempre o melhor do fashion global.

Calvin Klein

A Calvin Klein Inc. anunciou o lançamento de sua flagship global, localizada na 44 Avenue des Champs-Élysées, em Paris, que abriu suas portas na última sexta-feira (14). A loja, com 600 m² distribuídos em três andares, apresenta o novo conceito de design ‘Chalk’, que proporciona uma imersão total no universo Calvin Klein. Situada em uma das principais avenidas de moda do mundo, a loja se estabelece como um destino essencial para os amantes da marca, oferecendo uma experiência única do estilo de vida Calvin Klein.

Martha Medeiros – coleção de alta moda

Martha Medeiros está liderando um movimento para destacar a moda brasileira no cenário global com sua nova coleção de alta moda, intitulada ‘Atelier’. Com peças exclusivas e numeradas, a coleção foi desenvolvida pela diretora criativa Gabriela Medeiros, que reuniu uma equipe de especialistas em alta costura e trabalhos manuais. Utilizando tecidos importados de Paris, a coleção eleva os símbolos da marca para um novo patamar, reforçando a reputação internacional da Martha Medeiros.

TIG

A marca paulista TIG continua surpreendendo com lançamentos mensais. Sua nova coleção, intitulada ‘005’, traz sofisticação e originalidade com duas variantes de uma estampa floral pintada à mão. Aplicadas em bases como tule e linho, as estampas oferecem uma versatilidade que transforma o visual dos prints, apresentando uma transparência delicada no tule e uma leveza clássica no linho.

Carol Rossato Collab com Manu Bragança

Carol Rossato e Manu Bragança repetem a parceria de sucesso com uma nova coleção. A colaboração explora um mix das ideias de Manu com a coleção de inverno 24 de Carol Rossato, trazendo peças statement com tachas e print de cobra prateado. A edição conta com jaquetas, coletes, saias, regatas e vestidos, sendo as jaquetas e coletes as grandes apostas da coleção.

UMA X Collab com artista israelense Yuval Robichek

A UMA X, linha genderless e sustentável da marca UMA, lança uma colaboração inédita com o artista israelense Yuval Robichek. A parceria surgiu de forma espontânea, quando Vanessa Davidowicz, responsável pela linha UMA X, elogiou o trabalho do artista via Instagram e propôs a colaboração. Yuval aceitou de imediato, e a coleção começou a tomar forma, resultando em peças que mesclam o estilo único do artista com a proposta sustentável da UMA X.

Animal Print

A tendência animal print retorna com força total para o outono/inverno, destacando estampas de oncinha, leopardo e zebra em calçados e bolsas. Originada no século XVIII, essa padronagem atemporal ressurge repaginada com designs criativos e cheios de informação de moda, prometendo dar um toque especial ao visual. Confira nossa seleção das principais tendências de calçados e bolsas que prometem ser os ícones desta estação.

The post Ronda da Moda GPS: as novidades da semana no mundo fashion first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .