Osvaldo Amado apresenta coleção de vinhos premium portugueses em BSB

Em rápida passagem pela capital, o enólogo angolano Osvaldo Amado apresentou sua nova coleção de vinhos premium portugueses, batizada de ‘RARÍSSIMO’, a poucos connoisseurs, durante uma degustação conduzida e harmonizada com iguarias.

No evento, foram degustados seis rótulos da coleção: Clarete DOC Dão 2016, Branco DOC Bairrada 2017, Branco DOC Dão NV, Tinto DOC Dão 2009, Tinto DOC Bairrada 2009 e, um espumante com longo período de maturação, ainda não lançado no Brasil, mas degustado em primeira mão pelos convidados, o Espumante DOC Bairrada 2007, comemorativo dos 37 anos de profissão do enólogo.

O enólogo, que nasceu em Angola e mudou-se aos 14 anos para Portugal, na região da Bairrada, faz vinhos há mais de 30 anos, e já produziu vinhos nas mais emblemáticas regiões vitivinícolas de Portugal.

