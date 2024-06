Redação GPS Inédito! Obras de Rubem Valentim são reproduzidas em roupas

Nascido em 1922, em Salvador , Rubem Valentim, pintor autodidata, interessou-se primordialmente pela cultura que vivenciou. Sua produção artística, desenvolveu uma sintaxe visual baseada nas referências imagéticas afro-brasileiras, com forte inspiração no sagrado e na religiosidade.

Pela primeira vez, o artista estampará peças de roupa com suas obras. Sua estreia será com a marca ‘Dane-se’. Geometrias, traços retos e linhas duras são elementos visuais presentes nas obras de Valentim que se aproximam à essência da identidade da etiqueta.

Para Rubem, “a arte é um produto poético cuja existência desafia o tempo e por isso liberta o homem”.

O ponto de partida da coleção foi o entendimento da relevância do artista para construção cultural do povo brasileiro, assim, a contar do momento de idealização, foram nove meses de desenvolvimento junto ao Instituto Rubem Valentim, responsável por administrar o patrimônio e a memória do artista, que disponibilizou acesso total ao acervo do artista e sua pesquisa, resultando em 30 peças com suas obras e 20 peças inspiradas nas cores e características de seu trabalho.

Dos mais de 2 mil trabalhos de Rubem, foram escolhidas 15 obras para estamparem as peças, que contemplam desde trabalhos do início de sua carreira até o período Roma, um dos mais consagrados.

Dividida em dois drops de lançamentos, a primeira parte estará disponível no e-commerce e nas lojas de Brasília e São Paulo a partir do dia 11 de junho, com preços que variam de R$280 a R$1.000.

