Redação GPS Flávia e Eduardo Toledo organizam mais uma edição de típico arraiá

Há cerca de oito anos, quando os filhos de Flávia e Eduardo Toledo ainda eram pequenos, nasceu a tradicional Festa Junina da família, batizada de ‘Arraiá dos Toledos’. De lá pra cá, edição após edição, gerações de brasilienses se encontram na casa do casal para curtir a caráter.

A última edição, nesse sábado (15), foi o point para 450 convidados poderem aproveitar a noite com muita comida e música típica. Além da música do DJ DUMORERA e do DJ Guga Guizelini, do ‘Make U Sweat’, a quadrilha ‘Se Bobiá A Gente Pimba’ comandou a diversão.

“Todos os convidados são amigos nossos que trazem os filhos, que, por sua vez, são amigos dos nossos filhos. Eles já frequentam a festa há anos e acabam trazendo mais pessoas”, compartilha Flávia.

Assim como toda boa Festa Junina, as comidas também são as protagonistas do evento. Dessa vez, alguns dos envolvidos foram Marlucy Fonseca Buffet, Rebu Fogo e Fumaça, Pamonharia Sabor do Milho, Pizza Bacco, Churrasquinho Ligeirinho, Churros do Tio, Bolo da Ivone e muitos outros.

A típica decoração foi pensada nos mínimos detalhes. O responsável foi Roberto Almeida, mas Flávia conta que, assim como em todos os anos, participou pessoalmente da organização.

Fique por dentro de como foi a festança:

Eduardo Toledo e Flávia Toledo Júlia Bastos e Júlia Pochyly Juliana Sabino, Susan Neves, André Braga, Isabela Lira e Júlio Ayres Karina Curi e Lorena Furtado Lúcio Lucas, Aline Akiko, Alexandre Nikolay, Clodoaldo Magalhães e Adriano Moraes Fábio Rezende, Elson Cascão II, Frederico Maresguia e Diomar Corrrea Fabrício Aquino e Martha Aquino Ana Cláudia Santos, Cláudia Melo, Adriana Lopes e Luciana Farah Alice Vidigal e Marcela Nogueira Amanda Sedlmayer e Maria Gabriela Maciel Ana Luisa Drummond Cascão, Cláudia Pohl, Roberta Garcia e Cynthia Correa Lucas Toledo e Rodrigo Nogueira Lorena Furtado e Vanessa Lisboa Frederico Lineu Garcia, Sevan Naves e Ana Valadão Naves Zilda Araújo e Eloiza Correia Silvinha Canto, Cláudia Andrade, Clarice Lagares e Jader Lagares Rodrigo Neves e Susan Neves Raquel e Marcelo Portella Paula Rodopoulos, Isabela Valença, Mônica Haddad e Adriana Adnet Osmar Tognolo, Rodrigo Padaró e Rodrigo Nogueira Odilon Prado, Ricardo Porto e Marcos Cardoso Melissa Gontijo e Carlos Gurgulino Maria Luiza Dutra e Guilherme Haddad Luiz Motta, Tatiana Motta, Eduardo Motta, Aquino Mendes e João Motta Luiz De Luca e Georgia De Luca Raquel Portella, Clarice Lagares e Flor Rueda Renata Foresti e Letícia Aspesi Roberta e Lineu Garcia Rodrigo e Marília Nogueira Gabriela Gastal e Mauro Dutra Job José, Tâmara Diniz e Regina Alves Danielle Moureira, Fabiane Cohen, Iane Jesus, Luciana Fonseca e Mônica Guedes Cristiane Pimenta da Veiga, Roseane Jordão Karina Curi, Raquel Portella e Georgia De Luca Cláudio Melo, Arthur Cezar, Marcelo Portella e Marcelo Portella Carla Amorim, Mônica Moura e Manuella Mariano Bruno e Luiza Fontana, Paula e Christo Rodopoulos Benigna Venâncio, Mônica Haddad, Isabela Lira, Raquel Portella, Flávia Toledo, Flor Rueda e Lorena Furtado Arthur Cezar, Isabela Lira, Daniela Kniggendorf e Sérgio Kniggendorf José Fischer, José Perdiz, Sérgio Kniggendorf, Eduardo Toledo, Rodrigo Alencastro, Tony Betiol e Leonardo Prudente Milena Gerez, Tati Vartuli e Tatiana Carvalho Philipe Cavalcanti, André Braga e Daniela Cavalcanti Valmir Cirilo, Viviane Cirilo, Mariana Lima, Adriana Lima e Gabriela Cirilo Thiago e Gabriela Leal Vitória Pimenta da Veiga, Sara Araújo, Luiza Bittar, Fernanda Carvalho, Carolina Carvalho, Maria Eduarda Amaral, Júlia Bastos e Júlia Pochyly Zilda Araújo, Ana Luiza Correia e Eloiza Correia Quadrilha Junina Si Bobiá a Gente Pimba Quadrilha Junina Si Bobiá a Gente Pimba Flávia e Eduardo Toledo dançando quadrilha

The post Flávia e Eduardo Toledo organizam mais uma edição de típico arraiá first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .