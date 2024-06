Redação GPS Dia dos Pais: príncipe William compartilha foto com rei Charles

Para homenagear o progenitor na data em que é comemorado o Dia dos Pais no Reino Unido, o príncipe William compartilhou uma foto com o rei Charles. O herdeiro postou a imagem no X e escreveu: “Feliz Dia dos Pais, Pa. W.”

George, Charlotte e Louis, filhos do príncipe, também compartilharam uma homenagem no perfil de William e Kate Middleton no Instagram. “Nós amamos você, pai. Feliz dia dos pais. G, C & L”, dizia a mensagem. O Dia dos Pais no Reino Unido chega um dia após a primeira aparição de Kate Middleton.

A postagem foi feita um dia depois da primeira aparição de Kate desde que uma cirurgia revelou a presença de um câncer, há cinco meses.

