Redação GPS Brasília recebe 5ª edição do Festival Sinfônico

Com programação intensa, o Festival Sinfônico tem como destaque a série ‘Orquestra Filarmônica de Brasília Convida’ e seus concertos em diversos ritmos musicais onde Liniker, Rosa Passos, Lenine e Gabriel Grossi são alguns dos nomes já confirmados.

Com regência do Maestro Thiago Francis, o FS5 segue com sua fórmula de sucesso dos anos anteriores, mas inovando e diversificando a sua oferta cultural, acontecendo nesse espaço emblemático que é a Concha Acústica, cuja capacidade chega até 5000 pessoas.

Entre as diversas atividades que já estão confirmadas estão as apresentações de ‘Cinderela’, de Sergei Prokofiev, em 17 de agosto, e ‘Carmina Burana’, de Carl Orff, em 07 de setembro, ambas com coreografia e direção de Cristina Perera.

Outra novidade na programação do Festival Sinfônico em 2024 é a realização dos primeiros Ensaios Abertos da Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB). Gratuitos, eles prometem se tornar um marco significativo na história do evento, isso porque, durante os ensaios, o público terá a oportunidade de vivenciar obras que fazem parte do repertório do festival, incluindo composições clássicas e arranjos inéditos.

Serviço

5ª edição do Festival Sinfônico , realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília

Local: Concha Acústica de Brasília

Dias: 17, 24, 31 de agosto e 7 de setembro

Horário: 17h – Festivalzinho (para o público infantil) – seguido dos concertos do FS5

Ingressos:

– populares (limitados): Inteira – R$ 35 e Meia – R$ 17,50

– regulares: Inteira – R$ 50 e Meia – R$ 25

– passaporte (todos os dias): Inteira – R$ 250 e Meia – R$ 125

A partir de R$ 15*

