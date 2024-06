Ailane Silva Restaurante Valle di Sicilia: uma verdadeira jornada na gastronomia e cultura italiana

Um lugar com arquitetura inspirada na Sicília, a maior e principal ilha do Mar Mediterrâneo, e que conta com um cardápio com pratos típicos e músicas italianas em acordeon ou bandolim. Para quem não conhece, esse é o Valle di Sicília, um restaurante localizado em Brasília, no Lago Sul, que abriu as portas há 10 meses para proporcionar uma verdadeira viagem até as terras e gastronomia italianas.

A experiência é única e começa pelo lado de fora, onde duas grandes e centenárias oliveiras foram plantadas para fazer uma verdadeira reverência à Itália. Ao redor, as janelas rústicas de madeira decoradas com plantas compõem o ambiente, além das lindas flores e um lindo paisagismo, trazendo todo o charme das ruas sicilianas. Na parte interna, mesas de madeira e paredes com textura e cor que lembram barro.

O menu fica a cargo da chef de cozinha Elaine Xavier, que trouxe sua experiência de quem atuou em cozinhas de navios de cruzeiros no Mar Mediterrâneo, mas de quem também traz para o cardápio o tempero brasileiro. Entre as opções da casa, Arancino Siciliano, Carpaccio, Porchetta, Aspargos e Brie, Cannolis e risoto, prato em que a casa é especializada. Outros pratos são fettuccine ao grana padano e ossobuco que precisa de uma preparação que leva 24 horas em temperatura controlada.

Para harmonizar com os deliciosos pratos, é possível escolher garrafas de vinho italianas, mas também rótulos de diversos países, inclusive, nacionais, que podem ser experimentadas com atendimento de um somelier. Uma das atrações para finalizar a experiência é a Torta Etna, sobremesa em referência ao Vulcão Etna que fica na Sicília. Ela vem acompanhada de uma calda de morango servida em um mini vulcão que exala uma fumaça aromática. O restaurante também serve cafés especiais.

O proprietário do local, Conrado Caiado, conta que idealizou o restaurante anos depois de uma viagem à Sicília. Por isso, ele fez questão de pensar em cada detalhe da decoração e arquitetura, que é composta por diversas peças importadas. Uma delas é um azulejo pintado manualmente por um artesão italiano, que levou 10 meses para ser confeccionada e entregue. Na adega, esculturas de Dionísio, Deus do Vinho, e sua esposa Ariadne, que vieram da Grécia. Em várias partes do restaurante, a bandeira da Sicília, que tem em seu centro a figura da Trinacria.

No restaurante, fotografias pelas lentes do próprio Conrado, da viagem que inspirou a instalação do restaurante. Entre as imagens, a Catedral Maria S. Annunziata e Assuntoa em Forza d’Agro, capturada em uma visita feita por ele pelas locações do filme “O Poderoso Chefão”, na Sicília. Ele não esconde que é fã do clássico do cinema e, por isso, ao caminhar pelo espaço, é possível se deparar com diversos itens relacionado a essa trama lançada em 1972 e dirigida por Francis Ford Coppola. A história é baseado no romance de Mario Puzov e narra a vida da família Corleone, uma dinastia mafiosa ítalo-americana.

Em outro cantinho do restaurante, uma verdadeira exposição com dezenas de mini Lambretas, já que o veículo é praticamente um símbolo na Itália. Os banheiros também são uma atração à parte para quem visitar, já que tem uma decoração personalizada para impactar os visitantes.

“Eu tenho uma relação estreita com a Itália, pessoal e profissional, desde muito novo. Ser fã da trilogia Poderoso Chefão e trabalhar com uma marca de luxo de charutos dominicanos que pertence ao Italiano Valentino Siesto, só aumentou a influência em fazer uma homenagem à Sicília, que é rica na culinária e culturalmente. Lá, as pessoas desfrutam do tempo com qualidade, bem simbolizado nas asas da medusa na bandeira siciliana”, conta o proprietário, ao destacar que o atendimento humanizado e com profissionais capacitados é a palavra de ordem da casa.

Segundo ele, em breve o restaurante terá novidades. “Vamos lançar um segundo cardápio com menu exclusivamente siciliano, mas vamos manter os risotos”, completou.

A chefe garante que tudo é preparado seguindo uma ficha técnica, com ingredientes de alto padrão, itens frescos e alguns importados. “Seguimos um padrão de qualidade desde a compra, armazenamento, preparação dos pratos, até a apresentação ao cliente. Usamos açafrão espanhol e o azeite siciliano, entre outros ingredientes que trazem um sabor único”, finaliza.

Valle di Sicilia

@vsrisotteria

Qi 5, Lago Sul, Distrito Federal Brasil

