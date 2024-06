Pedro Reis Projeto “Estilo A3” promete revolucionar o universo da consultoria de estilo

Em um movimento inovador no campo da consultoria de estilo, três renomadas profissionais da área uniram forças para criar o projeto “Estilo A3”. Daniela Kniggendorf, Helô Drummond e Renata Cotrim, com mais de 45 anos de experiência combinada, estão determinadas a transformar vidas através do poder da moda, estilo e imagem.

A relação entre essas três consultoras começou há muitos anos. “Conheço a Helô e a Renata há muito tempo por causa da consultoria, a simpatia foi recíproca e imediata” , relata Daniela Kniggendorf. Apesar de nunca terem realizado um atendimento conjunto, a afinidade profissional e os valores compartilhados tornaram-se a base sólida para essa colaboração.

A ideia do projeto surgiu de forma orgânica durante um encontro casual em abril, após mais de um ano tentando se reunir para um café. “Já saímos de lá com a ideia formatada, realizar ações mensais juntas sobre o universo da moda, estilo e imagem” , explica Daniela. A primeira ação do projeto foi um concurso de transformação para o Dia das Mães em maio, onde a escolhida, Hellen, passou por uma transformação completa. “Os episódios estão disponíveis nos nossos perfis do Instagram” , acrescenta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por InDue por Dani Kniggendorf (@indueconsultoria)

O “Estilo A3” planeja realizar uma série de eventos mensais que ocorrerão em diversos locais, incluindo lojas parceiras, casas de clientes e eventos específicos. O conteúdo dessas ações abrangerá coloração pessoal, estratégia de imagem, análise de biotipo, produção de looks, utilização de tendências de moda respeitando o estilo individual e revitalização de closets. “Continuamos atuando de forma independente, mas temos já uma lista de ideias de ações a serem realizadas mensalmente” , detalha Daniela.

As próximas ações do projeto já estão em produção e prometem surpresas para os seguidores. “Vocês poderão conferir nos nossos perfis semana que vem” , anuncia Daniela, deixando um ar de expectativa no ar.

O “Estilo A3” chega com a missão de compartilhar conhecimento e mobilizar as redes sociais através de uma abordagem séria e responsável. Com a experiência e a paixão das três consultoras, o projeto tem tudo para se tornar uma referência no campo da consultoria de estilo e imagem, proporcionando transformações significativas na vida das pessoas.

