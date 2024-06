Redação GPS Kate Middleton faz 1ª aparição pública após diagnóstico de câncer

Nessa sexta-feira (14), Kate Middleton confirmou sua primeira aparição pública após o diagnóstico de câncer abdominal, por meio de uma mensagem compartilhada em seu perfil oficial. A Princesa de Gales participou do ‘Trooping The Colour’, desfile de aniversário do Rei Charles III, neste sábado (15).

Ainda na publicação feita em suas redes sociais, Kate fez uma atualização sobre o seu tratamento.

“Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins”, disse. “Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar.”

