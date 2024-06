ESTADÃO CONTEÚDO Filho de Ronaldo Fenômeno revela quanto cobra por show

O produtor musical e DJ Ronald, que é filho dos ex-jogadores de futebol Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, revelou quanto cobra por show. Ele deu início à carreira musical em 2022, mas a atuação como DJ começou ainda na adolescência.

Em entrevista ao programa No Lucro, apresentado pelo jornalista Phelipe Siani na CNN Brasil , o jovem de 23 anos disse que pede entre R$ 30 mil e R$ 35 mil por apresentação. “Sou um cara que agrega valor nas festas e nos eventos que estou sendo realmente contratado”, afirmou.

“Fazendo a pesquisa de mercado que a gente fez, com o valor que semelhantes cobram, tempo de estudo, tempo de profissão. Querendo ou não, dez anos para você investir em alguma coisa não é pouca coisa. Normalmente, eu saio de casa por volta dos R$ 30 mil, 35 mil”, explicou.

Ainda assim, ele acredita que as pessoas não compram ingressos exclusivamente para vê-lo se apresentar: “Sendo muito transparente, sendo muito justo tanto com as pessoas que me contratam quanto com o público que vai me assistir. Eu não vendo bilhete, não sou o cara que ‘nossa, o Ronald está indo lá tocar, vamos comprar porque eu vou assistir ele’”.

O músico ainda contou que Ronaldo o influenciou na carreira musical. “Meu pai sempre foi muito baladeiro, precisava de alguém para realmente comandar esse som e eu sempre fui demonstrando interesse nessa profissão. E ele, vendo isso, foi se aproveitando e dando espaço para eu também amadurecer esse hobby que ao longo dos anos foi se tornando uma profissão”, contou.

Em uma entrevista de 2022 à coluna Direto da Fonte, do Estadão , Ronald falou sobre esse apoio dos pais: “São meus maiores fãs. Assim como eles já fizeram, estou correndo atrás de um sonho”. Na ocasião, ainda completou: “Me vejo trabalhando como DJ até os 70, 80 anos. Como não é esporte, não preciso me limitar. Se precisar, posso tocar sentado.”

