ESTADÃO CONTEÚDO Fátima Bernardes revela que doença motivou saída do ‘Encontro’

A apresentadora Fátima Bernardes , 61, revelou a razão por trás de sua saída do programa Encontro , da TV Globo. A decisão, tomada em 2022, foi motivada após ela receber a notícia de que tinha câncer no endométrio.

“Temi mais pelo que viria pela frente. Recebi o diagnóstico de câncer do endométrio numa quinta e, no domingo, operei (…) O susto me fez repensar a vida. Decidi não trabalhar mais no Carnaval e comecei a preparar minha saída do Encontro”, relembrou, em entrevista à revista Veja .

Fátima contou que não precisou fazer tratamentos mais agressivos como rádio ou quimioterapia, pois o câncer foi detectado no início.

No começo do ano, a jornalista não renovou o contrato com a TV Globo após 37 anos como funcionária e, agora, trabalha por projeto na emissora carioca.

