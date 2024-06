Redação GPS Família prestigia lançamento do residencial da PaulOOctavio que homenageia Edmond Baracat

Com a presença dos filhos e demais familiares do homenageado, a PaulOOctavio lançou, neste sábado (15), o mais novo empreendimento no Noroeste, o Residencial Edmond Baracat. Erguido na SQNW 311, Bloco I, o residencial tem 48 unidades exclusivas, com alto padrão de conforto.

“Lançamos um empreendimento em homenagem a um grande pioneiro de Brasília, o Edmond Baracat , que conheci muito bem. Tive o privilégio de, há mais de 50 anos, lançar um prédio chamado Edifício Baracat, no Setor Comercial Sul, e depois o Conjunto Baracat, no Setor de Diversões Sul. Estava começando a carreira de corretor de imóveis e lancei os dois prédios da família. Quero transmitir à família Baracat a nossa satisfação de mais uma vez estarmos juntos, como estivemos há 55 anos.Vamos fazer agora um edifício em homenagem a um pioneiro de Brasilia que muito fez pela cidade e hoje é representado por é uma família digna de muito respeito, que admiro muito”, disse Paulo Octávio, ao lados dos filhos, netos e bisnetos do pioneiro.

Lembrando que a família Baracat tem muitos serviços prestados a Brasília e muitos investimentos na cidade, Paulo Octávio lembrou obras feitas por Edmond, como o Pátio Brasil Shopping. “Um empredimento extraordinário. Acho que é um dos maiores de Brasília. Acompanhei o dia que ele comprou o terreno, me lembro perfeitamente. Então, fico muito feliz de estar com a família toda” , disse , destacando ainda o trabalho das arquitetas Talita Monte, autora do projeto de decoração do apartamento, da diretora de Arquitetura Residencial, Gabriela Canielas e da arquiteta responsável pelo projeto, Gabriela Galvão, em conjunto com a Dávila Arquitetura.

“O projeto tem um conceito muito interessante, com quatro quartos. Todos que entram no decorado gostam porque o projeto ficou muito bom. Também quero cumprimentar toda a nossa equipe de vendas, os nossos corretores e dar um abraço no (diretor comercial da PaulOOctávio) Fabio Kertenis Mendes, que está comandando essa grande equipe” , completou.

O mais novo residencial do Noroeste terá localização privilegiada , fácil acesso aos melhores shopping centers da cidade e vista livre, além da proximidade com os parques Burle Marx e Nacional. Os apartamentos tipo são vazados e variam entre 153 m² e 162 m², com 4 suítes e 3 vagas de garagem. As coberturas duplex, por sua vez, têm entre 301 m² e 310 m², oferecendo 4 suítes e 4 vagas de garagem. Todas as unidades contam com bicicletário privativo e uma série de diferenciais.

