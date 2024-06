Redação GPS Exposição marca entrega do título de Cidadã Honorária à Regina Santos

Com imagens da Região Amazônica, a exposição ‘Amazônidas’ trará fotos de Regina Santos, uma das mais talentosas fotógrafas de Brasília . No dia 17 de junho será a abertura da mostra no Foyer do Teatro dos Bancários .

Nascida em Leopoldina (MG), Regina veio para Brasília com sua família na década de 1970. Ainda adolescente, em Taguatinga, atuou na cena cultural. Mas foi no campo da fotografia onde ela expressou sua arte. Trabalhou por anos como fotojornalista, ao lado de referências como Claus Meyer e Walter Firmo.

Com curadoria das fotógrafas Tina Coelho e Ana Araújo e expografia de Célia Matsunaga, Amazônidas traz 22 fotos que, divididas em três recortes, sintetizam o imenso trabalho de Regina desenvolvido na Amazônia e revelam a intimidade da artista com aquela região.

Serviço

Abertura da mostra ‘Amazonidas’

Dia 17 de junho, às 19h, no Foyer do Teatro dos Bancários (EQS 314/315)

Abertura da exposição e entrega do título de Cidadã Honorária de Brasília Post Mortem.

Exposição aberta ao público até 7 de julho | Segunda a sexta-feira, das 9h às 21h |

Sábado e domingo, das 18h às 21h

