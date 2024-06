Ailane Silva Especializada em estética facial, Loveena Clinic chega a Brasília

Reconhecida por lançar a técnica Fios Wild, que se trata da evolução da micropigmentação de sobrancelha que revolucionou o mercado da beleza, a empresária Érica Miguelia expandiu o atendimento da Loveena Clinic com a instalação de uma nova unidade na QI 11 do Lago Sul, em Brasília. O ambiente requintado foi inspirado na arquitetura europeia e palacial.

Especializada também em terapias para estética labial e facial, a clínica tem sua matriz Loveena Maison localizada no Jardins, bairro nobre da capital de São Paulo, mas também está presente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na região paulista há mais de 10 anos, a marca funciona em um ambiente sofisticado com uma área de 1,8 mil metros divididos em 30 salas para procedimentos estéticos e cirúrgicos.

Érica Miguelia conta que um dos motivos para escolher Brasília como um ponto de expansão foi que já atendia uma grande quantidade de clientes que moram na capital federal, mas que frequentavam a matriz. “Entendendo essa quantidade de clientes que já procuravam a nossa unidade paulista, decidimos fazer a nossa primeira expansão aqui em Brasília”, conta.

A empresária detalha que a Loveena traz como grande diferencial o embelezamento com a máxima naturalidade. “Além da beleza, todos os procedimentos que existem na Loveena têm o viés de saúde. Como, por exemplo, na terapia de sobrancelha, conseguimos substituir a micropigmentação tradicional pelo nosso tratamento em que cuidados da design, mas também fazemos um diagnóstico usando a tricoscopia, que é mapeamento para verificar como está a saúde dos pelos da sobrancelha”, explica.

Segundo ela, cada atendimento é personalizado de acordo com as necessidades do cliente, em que são usados ativos de alta tecnologia para o desenvolvimento e crescimento da sobrancelha de forma natural. “A Loveena também conseguiu inovar dentro do transplante de sobrancelha, já que antes era uma técnica que trazia uma aparência extremamente artificial, porque os fios, na maioria dos casos, não eram implantados no caimento correto”, completa, ao detalhar que a clínica atualmente realiza o implante de sobrancelha mais realista que existe no mundo.

Ela explica que quem faz o procedimento é o médico-dermatologista, sempre especializado em tricologia, mas com orientação da equipe da Loveena, que é especialista em desenho, em formato e caimento dos fios, o que fez com que a marca alcançasse esse resultado.

“Hoje nós estamos no patamar mais alto em qualificação de serviços para o embelezamento do olhar. Para a região dos cílios, lançamos o tratamento para fortalecer e ampliar o próprio cílio, sem a necessidade de extensões artificiais. Para a região dos lábios, temos a técnica que se chama Regenera Lips para regenerar a forma natural do lábio antes mesmo da necessidade de fazer um preenchimento”, destaca.

Os procedimentos são feitos com tecnologias modernas associadas a ativos existentes no mercado e debatidos em congressos de medicina nacionais e internacionais.

“Na área da pele, somos referência em regeneração de forma altamente natural para rejuvenescer e deixar a pele mais viçosa com o protocolo chamado Revital Gold, em que utilizamos folha de ouro de 24 quilates para trazer vivacidade para pele para que a cliente não tenha necessidade de fazer tanto uso dos preenchedores. Então a gente primeiro cuida e depois sim a gente coloca somente os pontos de belezas necessários”, complementa.

Serviço

Loveena Clinic

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 19 horas

Endereço: QI 11, Lago Sul.

@loveenamaison

