Mariana Correa Dermatologista Mariana Correa em Estocolmo: compartilhando inovações

No último dia 1º de junho, tive a oportunidade incrível de participar do evento BTS Beauty Through Science , em Estocolmo, Suécia. Esse evento é um dos maiores encontros de dermatologistas e cirurgiões plásticos da Europa , reunindo cerca de 600 médicos. Fui convidada pelo comitê científico para compartilhar algumas das minhas técnicas de embelezamento natural. Foi uma honra enorme.

Protocolo Thin Face: Rosto Leve e Natural

Um dos pontos altos da minha apresentação foi o Protocolo Thin Face. Muitas pacientes me procuram querendo um rosto mais leve e levantado, mas com naturalidade. Desenvolvi um protocolo em cinco etapas que estimula o efeito lifting sem cirurgia e ainda promove a produção de colágeno. Cada tratamento é personalizado de acordo com as necessidades de cada paciente.

Para ilustrar, mostrei dois casos de antes e depois. Os resultados apareceram após três sessões na clínica, com o uso de injetáveis e tecnologias avançadas, e a melhora foi visível em três meses. Normalmente, os resultados mais notáveis acontecem entre três a seis meses. Além das tecnologias e estímulo de colágeno, também usei produtos que reduzem o volume da gordura facial. E o melhor de tudo, o procedimento é praticamente indolor!

Inovações com Toxina Botulínica

Também falei sobre as inovações com a toxina botulínica, o famoso Botox. Estudos recentes mostram que, além de paralisar temporariamente os músculos, a toxina pode melhorar a qualidade da pele, dependendo da técnica utilizada. Mostrei um caso em que apenas usei a toxina botulínica para um efeito lifting, deixando a paciente com um visual mais elegante e rejuvenescido.

Rejuvenescimento das Mãos

As mãos muitas vezes entregam a idade de uma pessoa, mesmo quando o rosto está bem cuidado. Usei o exemplo da cantora Madonna para mostrar essa diferença. Apresentei o caso de uma paciente de 56 anos que tratou as mãos, mostrando como é importante cuidar de todas as áreas expostas para um rejuvenescimento completo.

A Escolha do Profissional

Durante a apresentação, destaquei a importância de escolher bem o profissional que realizará os procedimentos dermatológicos. Expliquei a anatomia do rosto e como é crucial ter um conhecimento profundo e prática para garantir a segurança e a eficácia dos tratamentos. Não é apenas uma questão de injetar ou aplicar uma tecnologia; a complexidade dos músculos e artérias do rosto exige um profissional bem capacitado.

Satisfação do Paciente

A satisfação do paciente é sempre meu objetivo principal. Apresentei a história de um paciente que está em tratamento comigo há alguns anos, ressaltando a importância da continuidade e da confiança no mesmo profissional. Trocas constantes de médicos podem dificultar a manutenção dos resultados a longo prazo. A pele, sendo o maior órgão do corpo humano, precisa de cuidados consistentes e especializados para evitar problemas futuros.

Conclusão

Participar do BTS Beauty Through Science em Estocolmo foi uma experiência enriquecedora. Tive a chance de compartilhar minhas técnicas e aprender com alguns dos melhores profissionais do mundo. Continuo dedicada a oferecer tratamentos de alta qualidade aos meus pacientes, com a garantia de resultados naturais e seguros.

Dra. Mariana Correa, dermatologista pela SBD: e specialista em Dermatologia Estética Regenerativa e reconhecida por seus resultados naturais e elegantes. Palestrante convidada nos principais congressos do Brasil e exterior, o que garante sua constante atualização e dedicação à ciência. Ama compartilhar seus conhecimentos de cuidados com a a pele e procedimentos faciais por meio de palestras e dicas no seu instagram (@dramaricorrea e @grupomarianacorrea).

