Redação GPS Clara Roriz reúne amigos em jantar de aniversário no restaurante Almeria

Neste ano, Clara Roriz decidiu fazer algo diferente: comemorar seu aniversário com uma festa. No restaurante Almeria , no Clube de Golfe, a secretária de Atendimento à Comunidade brindou a nova fase cercada pelo marido, o deputado Joaquim Roriz Neto, além da família e dos amigos.

“Não sou de comemorar meu aniversário com festas, mas esse ano decidi fazer e confesso que eu estou completamente realizada. Reunir meus familiares, amigos de trabalho e de infância me fez refletir sobre o quanto Deus tem cuidado de mim”, comenta Clara.

Ainda entre os convidados, também estiveram presentes políticos e autoridades da capital, como o empresário e ex-governador Paulo Octávio; Deputada Federal e Presidente do PL DF, Bia Kicis; Senador da República, Izalci Lucas; Procuradora Geral do DF, Ludmilla Galvão; Secretária da Mulher, Gisele Ferreira; Superintendente do SEBRAE DF, Rose Rainha, entre outros.

No menu, todos puderam saborear as delícias assinadas pela chef Luiza Jabour. Já a decoração impecável ficou por conta de Roger Gomes, enquanto os doces e bolos foram assinados pela Doce Docer. Diego Azevedo, participante de uma das edições do The Voice Brasil, foi o responsável pelo repertório musical.

Confira os cliques da festa feitos por Rayra Paiva:

Clara Roriz Paulo Octávio, Dep. Hermeto, Joaquim Roriz Neto e Pedro Cardoso Célia Ferreira, Clara Roriz e Jaqueline Roriz Clara Roriz e Alessandra Galdino Clara Roriz e Ludmila Galvão Clara Roriz e Michel Medeiros Gustavo e Renata Carvalho, Clara e Joaquim Roriz Neto Caio Barbieri e Izalci Lucas Joaquim Roriz Neto, Clara Roriz e Bia Kicis Giselle Ferreira e Wilson Porto Keila Alves, Dep. Hermeto, Clara Roriz e Joaquim Roiz Neto Luis Fernando da Costa, Raquel Sá, Clara Roriz, Alane Serpa, e Alessandra Galdino Patrícia Magela, Clara Roriz e Ana Rezende Raquel Sá e Clara Roriz Jaqueline e Andrea Roriz Izalci Lucas, Clara Roriz, Joaquim Roriz Neto, Paulo Octávio e Adriano Ferreira Isabela e Edison Garcia Iris Lessa, Alberto Lessa, Clara Roriz, Joaquim Roriz Neto, Marcos Leite e Dilma Martins Humberto Pires, Sueli Rodrigues, Ana Paula , Clara Roriz, Giselle Ferreira, Isabela Garcia e Edison Garcia André Brito, Michelle Abreu, Jaqueline Roriz, Bia Kicis, Andrea Roriz e Mauro Cateb Cassio Moreira, Clara Roriz e Hugo Batista Ana Paula Cardoso e Sueli Rodrigues André Brito e Michelle Abreu Celestino Chupel, Clara Roriz e Fabrício Rodrigues Thiago e Aline Perfeito, Clara Roriz e Célia Alves Lorena Nascimento, Clara Roriz e Thainã Amorim

