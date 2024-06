Rafael Badra A trajetória inspiradora do Dr. Sandro Alex Stefanes

Desde criança, Dr. Sandro Alex Stefanes já demonstrava sua veia empreendedora. Aos oito anos, com um Master System em mãos e sem recursos para comprar novas fitas de videogame, ele encontrou uma solução criativa: alugava suas fitas na loja de brinquedos da avó. Esse espírito inovador e empreendedor continuou a crescer e moldar sua trajetória.

Primeiros Passos no Empreendedorismo

Ainda durante a faculdade, Dr. Sandro teve sua primeira grande experiência empresarial ao importar e distribuir o energético Flying Horse. Junto com dois sócios, ele viajava pelo estado de Santa Catarina promovendo o produto em boates e festas. Embora a venda de energéticos tenha sido interrompida por questões regulatórias, essa experiência consolidou sua paixão por negócios e inovação.

Formação e Carreira Acadêmica

Após concluir a graduação em Medicina Veterinária, Dr. Sandro se especializou em ortopedia e neurocirurgia veterinária, com residência, mestrado e doutorado na Universidade Estadual Paulista (UNESP). Em 2004, mudou-se para Brasília para lecionar na Universidade de Brasília (UnB) e na União Pioneira de Integração Social (UPIS), onde também iniciou um serviço de consultoria e atendimento em ortopedia para diversas clínicas.

Fundando a Ortotec.vet

Em 2017, Dr. Sandro fundou a Ortotec.vet, a primeira clínica especializada exclusivamente em ortopedia veterinária no Brasil. Com uma equipe de três ortopedistas, a clínica rapidamente se destacou pela excelência em serviços e pela inovação no atendimento especializado. A Ortotec.vet se tornou uma referência, inspirando a criação de outras clínicas especializadas em todo o país.

A Inauguração do Hospital Veterinário StarVet

Atendendo a demanda crescente por serviços veterinários de alta qualidade e abrangentes, Dr. Sandro deu um passo ainda maior em sua trajetória empreendedora: em 2019, fundou o Hospital Veterinário StarVet. Com uma estrutura de ponta, atendimento 24/7 e uma equipe altamente qualificada, o StarVet se tornou um modelo de excelência em cuidados veterinários.

Filosofia e Missão

Dr. Sandro sempre acreditou que a excelência técnica deve ser acompanhada por um atendimento humanizado e diferenciado. Sua filosofia de tratamento envolve a combinação de terapias tradicionais com terapias adjuvantes, visando sempre o bem-estar integral dos pets. O StarVet reflete essa visão, oferecendo um ambiente acolhedor tanto para os animais quanto para seus tutores.

Impacto e Inspiração

Atualmente, Dr. Sandro Alex Stefanes é sócio de duas empresas de destaque: a Ortotec.vet e o Hospital Veterinário StarVet. Juntas, essas instituições empregam cerca de 75 funcionários, realizando cerca de 1.900 atendimentos por trimestre, entre vacinas, consultas e exames, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da medicina veterinária no Brasil. Sua história inspira não apenas futuros veterinários, mas todos aqueles que aspiram a transformar suas paixões em realizações empresariais de sucesso.

Dr. Sandro continua a investir em sua formação e na melhoria contínua de suas empresas, mantendo-se na vanguarda da medicina veterinária e do empreendedorismo. Seu compromisso com a educação, a inovação e o cuidado de qualidade faz dele uma figura de destaque e inspiração na comunidade veterinária e além.

Conclusão

A trajetória de Dr. Sandro Alex Stefanes é um exemplo claro de como determinação, inovação e dedicação podem transformar sonhos em realidade. Desde os primeiros passos empreendedores até a fundação de empresas de referência, ele continua a impactar positivamente a vida de muitos, sempre com um olhar atento ao futuro e ao bem-estar dos animais.

