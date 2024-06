João Palmo Veja em primeira mão página 35 do livro Brevê, de João Palmo

PENAS

Gente ridícula

essa

que tem pena de si.

Eu, por exemplo,

não me concedo.

Me atalho

me mordo

me espremo

e me engulo.

Gente ridícula

essa

que tem pena de si.

Eu, quando o tenho,

tenho logo plumas:

manto tupinambá

de mim mesmo.

Veja todas as páginas anteriores: no instagram do autor @joaopalmo ou no portal gpsbrasilia.com.br/author/joao-palmo

The post Veja em primeira mão página 35 do livro Brevê, de João Palmo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .