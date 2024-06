Redação GPS Singapore Airlines tem melhor primeira classe do mundo

O prêmio de ‘Melhor Primeira Classe’ do Airline Excellence Awards neste ano foi para a Singapore Airlines. A Skyroom Fly das aeronaves Airbus A380 possui entre 3,23 e 4 metros quadrados de espaço, com portas deslizantes, responsáveis por dar privacidade ao viajante. Para quem está com a família, é possível rebaixar os divisores que fecham os espaços.

Para deixar um sono ainda mais tranquilo, as persianas podem ser fechadas apenas com um toque. A cama de 1,93 m x 0,68 m inclui colchão, edredon e travesseiros. O “quarto” ainda conta com uma poltrona confortável de couro para os momentos de decolagem e pouso.

A suíte possui carpetes artesanais, compartimentos revestidos em couro e um guarda-roupa espaçoso. Os passageiros contam ainda com lavabo particular nas suítes e penteadeira com produtos de luxo, como loção corporal, perfume e bruma facial da marca Lalique.

A primeira classe conta com monitor touchscreen HD de 32 polegadas que é acompanhado por fones de ouvido, além de internet gratuita para assistir a filmes e séries. Por meio de um tablet é possível solicitar o auxílio de comissários, controlar a luz da suíte e customizar alguns detalhes.

Para as refeições, louças de luxo inglesas da marca Wedgwood e toalhas de linho para a mesa. Até oito dias antes da viagem, o passageiro pode checar o menu, sempre preparado por chefs premiados, além dos petiscos, lanches e bebidas disponíveis.

