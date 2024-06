ESTADÃO CONTEÚDO R.E.M faz apresentação surpresa após 16 anos

O R.E.M surpreendeu o público presente no Songwriters Hall of Fame, na noite desta quinta, 13, em Nova York. A banda – que não se apresentava ao vivo desde 2008 – subiu ao palco para cantar Losing My Religion , contando inclusive com a presença de Bill Berry, baterista que saiu da banda em 1997.

A quebra do hiato marca um momento especial, já que o R.E.M foi introduzido oficialmente no hall da fama de compositores durante a cerimônia. “A composição é a base da razão pela qual nos reunimos”, disse o vocalista, Michael Stipe, à AFP .

Curiosamente, os integrantes haviam negado, horas antes do evento, que voltariam a tocar juntos: “Precisaria de um cometa para isso acontecer”, brincou o baixista, Mike Mills, em entrevista à CBS Morning. O guitarrista, Peter Buck, complementou: “Nunca seria tão bom”. A banda teve fim após a turnê do álbum Collapse Into Now , de 2011. Sobre a decisão, Buck revela não haver arrependimento: “Mal conseguíamos concordar sobre onde ir jantar. E agora já conseguimos chegar num acordo sobre isso. Acho que paramos na hora certa. Foi um ótimo momento, sabe – ótima turnê, ótimo álbum, vá para casa”, disse.

Já que as expectativas para uma nova turnê são quase nulas, resta relembrar as passagens que o R.E.M fez no Brasil: em 2001, no Rock In Rio , e em 2008, durante turnê do álbum Accelerate , que aconteceu em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

1. No Rock In Rio tocando ‘The One I Love’, hit do álbum Document

A apresentação, para mais de 180 mil pessoas, foi considerada a maior da carreira do R.E.M.

2. Em São Paulo, em 2008, tocando Everybody Hurts (considerada a “Canção Mais Triste de Todos os Tempos” pelo site OnePoll)

Durante o show em São Paulo, que contou com cobertura do Estadão , o vocalista, Michael Stipe prestou homenagem ao então recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sendo aplaudido pelos fãs.

O R.E.M foi formado em 1980 e tem ao todo 15 álbuns de estúdio lançados.

