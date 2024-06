Redação GPS Rafa Miiller e André Baran comandam vitórias dos brasileiros no ITF Sand Series

Trinta e dois jogos abriram, nesta quinta-feira (13/6), o ITF Sand Series Brasília Classic 2024, com as disputas das chaves masculina e feminina. O torneio, que conta com o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, prossegue nesta sexta-feira (14/6), com rodada dupla – oitavas e quartas de final -, a partir das 10h30, na Arena BRB.

A ESPN 4 transmite ao vivo os jogos da quadra central, nesta sexta-feira, das 16h às 20h, enquanto o Programa PlayBT exibe as partidas da quadra central e 1 no YouTube.

Atuais campeões do Sand Series Brasília Classic, a paranaense Rafaella Miiller e o catarinense André Baran comandaram a vitória dos brasileiros na estreia da edição deste ano.

A dupla número um do mundo, formada por Rafa Miiller e pela venezuelana Patty Diaz, ratificou o favoritismo. Depois de uma semana sem jogar, ambas se recuperando de lesão, elas não encontraram dificuldades para passar por Beatriz Valério e Laura Amorim, por 6/1 6/0.

“Eu tive uma distensão no bíceps e a Patty, uma distensão na panturrilha. Essa pausa foi muito importante para nos recuperarmos. Feliz te ter jogado sem dor e estar saudável”, disse Rafa. “Estamos motivadas e as minhas sensações são boas nesta semana”, completou Patty.

Entre as brasileiras favoritas, a dupla Sophia Chow e Vitória Marchezini, cabeças de chave 3, venceu Mariana Peracini e Laura Montemor, 6/1 3/6 10-7. “Confesso que a gente estava um pouco diferente hoje, é difícil manter a constância sempre. Mas ter ganhado foi um alívio”, disse Vitória. “Eu estava apática e a Vitória me trouxe para o jogo, me incentivando sempre”, completou Sophia.

Marcela Vita e a italiana Veronica Casadei, cabeças 6, também avançaram no torneio, ao passarem pela francesa Lola Barrau e a brasileira Isabela Garrido, por duplo 7/5. Cabeças 7, Julia Nogueira e Isadora Simões bateram Manuella de Tommaso e Camila Barros, por 7/5 6/2.

Fechando a rodada noturna, Baran, número 4 do mundo, e seu parceiro, o italiano Michele Cappelletti, número 3, também não decepcionaram e venceram Diogo Carneiro e Marcelo Reck, por 6/4 7/6.

Além de Baran, destaque para a vitória da dupla Fabricio Neis e Allan Oliveira, cabeça 6, por 6/3 6/1, diante de Richard Gomes e Matheus Silva; Leonardo Branco e o francês Matheus Guegano, cabeça 7, que venceram Lucas Cherioni e Caio Gazoli, por 6/2 4/6 10-3; e Giovanni Cariani e Daniel Mola, cabeças 8, que passaram por Julio Testa e Lucas Santana, por 6/0 6/2.

O torneio vai até sábado (15) e distribuirá uma premiação total de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis). O evento de Brasília é um dos quatro ITF Sand Series Classic do calendário mundial, considerados os Grand Slam do Beach Tennis. O título “Classic” foi dado aos eventos inaugurais do ITF Sand Series e Brasília foi a primeira cidade no mundo a receber um torneio desse porte a partir de 2021.

Confira a programação prévia:

Profissional

13 a 15/06 – ITF Sand Series Brasília Classic – Chave Principal

16/06 – ITF BT10

O ITF Sand Series Brasília Classic 2024 tem o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do GDF. O evento é apresentado pelo Banco BRB, com o patrocínio da Alto Giro, SESC Fecomércio e o apoio do Banco BRB, Meliá Brasil XXI, Porsche, Eurobike, Nox, Talk, Sol e Lessence. Realização da Federação Brasiliense de Tênis (FBT), com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Internacional de Tênis (ITF).

