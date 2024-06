Redação GPS PaulOOctavio lança Residencial Edmond Baracat, no Noroeste

A PaulOOctavio lança, neste sábado (15), a partir das 10h, na Central de Vendas do Noroeste, um empreendimento que promete redefinir o conceito de morar bem no bairro mais sustentável de Brasília. O Residencial Edmond Baracat terá localização privilegiada, fácil acesso aos melhores shopping centers da cidade e vista livre, além da proximidade com os parques Burle Marx e Nacional. Serão somente 48 unidades exclusivas, com dois apartamentos por prumada, que primam pelo conforto.

Localizado na SQNW 311, Bloco I, o residencial tem apartamentos tipo vazados, que variam entre 153 m² e 162 m², com 4 suítes e 3 vagas de garagem. As coberturas duplex, por sua vez, têm entre 301 m² e 310 m², oferecendo 4 suítes e 4 vagas de garagem. Todas as unidades contam com bicicletário privativo e uma série de diferenciais.

Para o empresário Paulo Octávio, a homenagem reconhece um pioneiro que fez história em Brasília. “Edmond Baracat foi um nome importante pelos grandes projetos que fez na construção civil desde a inauguração de Brasília, destacando-se o Brasília Rádio Center e o edifício Baracat, no Setor Comercial Sul, entre muitos outros empreendimentos. Era curitibano de nascimento, e tinha a alma dos candangos” , definiu.

O diretor comercial da PaulOOctávio , Fabio Kertenis Mendes, afirma que o lançamento tem importantes diferenciais para compradores e investidores. “O Residencial Edmond Baracat oferece uma das vistas mais elegantes do Noroeste, sendo um investimento inteligente para quem preza pela qualidade de vida” , completa.

As unidades terão detalhes únicos , como varanda gourmet com ponto para cooktop de indução; terraços privativos amplos, equipados com spas; tratamento acústico entre os apartamentos e coberturas; paredes internas em alvenaria; moderno piso em porcelanato, com o uso de grandes formatos; bancadas dos banheiros e lavabo em granito; janelas do tipo “correr” nas suítes e cozinha; infraestrutura pronta para aparelhos de ar-condicionado nas suítes e salas; e porta de acesso social com fechadura digital.

O edifício erguido pela PaulOOctavio terá fachada em granito, ACM, pele de vidro e ecogranito, além de pilotis moderno, com amplo pé-direito e paisagismo integrado aos halls sociais. O Residencial Edmond Baracat oferecerá aos moradores piscina climatizada com borda infinita e terraço mobiliado; espaço gourmet versátil e climatizado, integrado com área externa; academia climatizada e equipada com equipamentos profissionais; salão de festas climatizado com tratamento acústico; e bicicletário climatizado com mesa de ferramentas e tanque de lavagem.

