Redação GPS Nova edição do ‘Chefs no B’ recebe o chef Edson Yamashita

O B Hotel em Brasília anuncia mais uma edição do evento ‘Chefs no B’, que desta vez contará com a presença do renomado chef Edson Yamashita. O talentoso chef de culinária japonesa, que possui duas estrelas Michelin em seu restaurante Ryo, em São Paulo, juntará forças com o chef Lênin Palhano para criar um menu exclusivo a quatro mãos.

O Chef Lênin Palhano é o responsável pela gastronomia do B Hotel, com o restaurante Térreo se destacando como um ponto de referência na cena culinária de Brasília. Para consolidar ainda mais essa posição, o hotel segue com o projeto ‘Chefs no B’, convidando grandes nomes da gastronomia para colaborações únicas.

Desta vez, Yamashita e Palhano desenvolverão um menu especial inspirado no conceito de Omakase, em uma sequência de sete tempos que promete uma fusão impecável das técnicas contemporâneas nipônicas de Yamashita e a abordagem brasileira de Palhano.

Edson Yamashita iniciou sua carreira na culinária japonesa aos 13 anos, seguindo os passos de sua família. Aos 15 anos, mudou-se para o Japão em busca de aperfeiçoamento na arte culinária nipônica.

O Menu

O menu criado pela dupla começa com ostras no vapor, acompanhadas por leite de coco, óleo de salsinha, picles de pimenta de cheiro e salicórnia. Em seguida, será servido um brioche com vieiras, vinagrete de cogumelos e trufas; seguido por um tartar de wagyu com polenta frita, creme de Porcini e Pecorino.

A sequência continua com dumpling de lagostim com alho poró e maçã verde; sushi de peixes e ovas variados; e copa de porco com agnolotti plin de abóbora. Para encerrar a experiência, uma sobremesa composta por lâminas de maçã, crocante de gergelim e sorvete de abacaxi com hortelã.

The post Nova edição do ‘Chefs no B’ recebe o chef Edson Yamashita first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .