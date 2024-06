Redação GPS Krug inaugura vinícola em Ambonnay, na França

A Maison Krug acaba de inaugurar a vinícola Joseph em Ambonnay, na França . A novidade conta com uma estrutura de 9.500 metros quadrados, oito caves independentes, cinco vinícolas subterrâneas e 330 tanques individuais.

A concepção do novo projeto da vinícola Joseph teve início em 2017, destacando o compromisso da Maison fundada por Joseph Krug em preservar seus valores enquanto inicia as transformações necessárias para enfrentar os desafios do futuro.

O novo local centraliza todas as atividades de vinificação, desde a recepção dos mostos até o engarrafamento. Com foco na sustentabilidade, a vinícola recebe a certificação HQE, que visa reduzir a pegada de carbono dos edifícios, minimizando seu consumo de energia e água, reutilizando e reciclando resíduos de obras e limitando o impacto ao meio ambiente.

Visionário e não conformista, com uma filosofia inflexível, Joseph Krug fundou a Maison Krug em 1843. Sua ideologia ultrapassou os limites da criação de champagne e da arte do blend, seguindo dois princípios fundamentais: qualidade excepcional e a ausência de qualquer hierarquia entre as cuvées. Joseph Krug acreditava que a verdadeira essência do champagne é o prazer em si.

A equipe de gestão do projeto, baseada em vasta experiência em operações de vinificação, passou dois anos desenvolvendo o projeto Joseph, trabalhando em colaboração com a equipe de vinificação da Krug.

