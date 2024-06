Adriana Nasser ‘Keeparada é Essa?’ é nova campanha de Keep Cooler

A nova campanha ‘ Keeparada é Essa?’ chega para despertar a curiosidade do consumidor jovem.

A brincadeira com o nome da linha serve para responder diversas perguntas e provocar o interesse do consumidor, acompanhado do slogan “Keep Cooler, geladinho, saboroso e pronto pra qualquer rolê”. Há mais de 35 anos no mercado, a bebida foi a primeira lançada no Brasil.

Levemente gaseificado, o soft drink é elaborado à base de vinhos de mesa, com aroma natural de frutas e possuí 5,2% de teor alcoólico.

Keep sem álcool

Atenta às tendências do mercado, a Aurora deve lançar neste segundo semestre o Keep Zero, versão sem álcool da bebida, nos sabores uva tinto e branco. A iniciativa acompanha o aumento expressivo da procura por produtos sem álcool.

